Άνοιξη: Αναβολή στην δίκη για τον άγριο ξυλοδαρμό της οικογένειας σε διαμέρισμα
Από τη βίαιη επίθεση τραυματίστηκαν σοβαρά 3 μέλη της οικογένειας, ένας 86χρονος, η 74χρονη σύζυγός του και ο 44χρονος γιος τους
Αναβολή στην δίκη για τον ξυλοδαρμό οικογένειας στην Άνοιξη που έλαβε χώρα πριν 10 μέρες ανακοίνωσαν οι δικαστικές υπηρεσίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η δίκη για την υπόθεση αναβλήθηκε για τις 11 Μαΐου 2026. Κάποια χρωστούμενα ενοίκια φαίνεται πως ήταν η αφορμή για το άγριο περιστατικό βίας με θύματα τα μέλη μιας οικογένειας που έμεναν σε πολυκατοικία στην Άνοιξη.
Από τη βίαιη επίθεση τραυματίστηκαν σοβαρά τρία μέλη της οικογένειας, ένας 86χρονος, η 74χρονη σύζυγός του και ο 44χρονος γιος τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ για νοσηλεία.
Μέσα στο διαμέρισμα βρισκόταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγος του 44χρονου, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Η 74χρονη γυναίκα είναι εκείνη που έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά απ’ όλους, καθώς ο 31χρονος της έσπασε το πόδι.
Η αστυνομία συνέλαβε τον 31χρονο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φθορά ξένης περιουσίας.
