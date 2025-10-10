Άνοιξη: Αναβολή στην δίκη για τον άγριο ξυλοδαρμό της οικογένειας σε διαμέρισμα

Αναβολή στην δίκη για τον ξυλοδαρμό οικογένειας στην Άνοιξη που έλαβε χώρα πριν 10 μέρες ανακοίνωσαν οι δικαστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η δίκη για την υπόθεση αναβλήθηκε για τις 11 Μαΐου 2026. Κάποια χρωστούμενα ενοίκια φαίνεται πως ήταν η αφορμή για το άγριο περιστατικό βίας με θύματα τα μέλη μιας οικογένειας που έμεναν σε πολυκατοικία στην Άνοιξη.

Από τη βίαιη επίθεση τραυματίστηκαν σοβαρά τρία μέλη της οικογένειας, ένας 86χρονος, η 74χρονη σύζυγός του και ο 44χρονος γιος τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ για νοσηλεία.

Μέσα στο διαμέρισμα βρισκόταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγος του 44χρονου, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Η 74χρονη γυναίκα είναι εκείνη που έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά απ’ όλους, καθώς ο 31χρονος της έσπασε το πόδι.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 31χρονο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φθορά ξένης περιουσίας.