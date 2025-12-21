Athens Santa Run 2025: To κέντρο της Αθήνας «βούλιαξε» από Άγιους Βασίληδες (Εικόνες)

Με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες ντυμένους Άγιους Βασίληδες πλημμύρισε το πρωί το κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της μεγάλης γιορτής του Athens Santa Run 2025, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Επίκεντρο της διοργάνωσης είναι η πλατεία Κοτζιά, η οποία «βάφτηκε» κόκκινη, φιλοξενώντας μικρούς και μεγάλους σε μια γιορτή αθλητισμού, χαράς και κοινωνικής προσφοράς. Το σύνθημα για την εκκίνηση έδωσε λίγο μετά τις 10:00 ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής διαδρομής.

Οι συμμετέχοντες διανύουν απόσταση 2,8 χιλιομέτρων, με αφετηρία το Δημαρχιακό Μέγαρο. Η διαδρομή περνά από εμβληματικά σημεία της πόλης, όπως το Μοναστηράκι, το Θησείο και η Ομόνοια, για να ολοκληρωθεί και πάλι στην πλατεία Κοτζιά, όπου τους περιμένει αναμνηστικό μετάλλιο.

«Τρέξαμε για καλό σκοπό και γεμίσαμε την Αθήνα με Άγιους Βασίληδες. Πάνω από 1.000 συμμετέχοντες, μια δυναμική αρχή για το εορταστικό μας πρόγραμμα και πολλές εκδηλώσεις που ακολουθούν», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, καλώντας το κοινό να επισκεφθεί και τη Χριστουγεννιάτικη Αγορά της πλατείας Κοτζιά.

Η εορταστική ατμόσφαιρα ενισχύεται από μουσικές δράσεις, με τους παραγωγούς του Rock FM να δίνουν τον ρυθμό από τα μικρόφωνα, ενώ νωρίτερα η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων έντυσε μουσικά την πλατεία Ομονοίας.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον ΟΠΑΝΔΑ σε συνεργασία με το Offline Running Association και έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), στηρίζοντας ευάλωτους συμπολίτες ενόψει των γιορτών.

*Πηγή Φωτογραφιών: EUROKINISSI