Αθανασία Τσουμελέκα: Η αποκάλυψη για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από προπονητή

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση στην εφημερίδα «Espresso», η χρυσή ολυμπιονίκης Αθανασία Τσουμελέκα αποκαλύπτει τις σκοτεινές πτυχές της αθλητικής της διαδρομής. Η σπουδαία πρωταθλήτρια του βάδην αναφέρεται στις ανήθικες σεξουαλικές προτάσεις που δέχθηκε από προπονητές, σπάζοντας τη σιωπή της μετά από πολλά χρόνια.

Παράλληλα, η ίδια μιλά για τη νέα της ζωή στο θεατρικό σανίδι, αλλά και για τις προσωπικές δοκιμασίες που αντιμετώπισε, όπως τον χωρισμό από τον σύζυγό της. Η απόφασή της να εγκαταλείψει τον πρωταθλητισμό συνδέεται άμεσα με τις «πληγές» του παρελθόντος που την οδήγησαν σε μια ριζική επανεκκίνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα όσα είπε η Αθανασία Τσουμελέκα

«Μετά τον αθλητισμό, που είχε τρομερά έντονα συναισθήματα και εντάσεις, ήταν για εμένα μια πολύ δύσκολη περίοδος. Όταν ξεκίνησα το θέατρο, μου άρεσε υπερβολικά γιατί γνώρισα τον χαρακτήρα μου καλύτερα και τον εαυτό μου, μέσα από το διάβασμα και τη συναναστροφή με τον κόσμο, εν αντιθέσει με τον αθλητισμό, που θέλει απομόνωση. Και αυτό το στρες που νιώθεις πίσω από την κουίντα είναι το ίδιο με εκείνο όταν κάνεις πρωταθλητισμό και αγωνιάς», εξομολογήθηκε αρχικά η Ολυμπιονίκης.

Και πρόσθεσε: «Ο αθλητισμός είναι η ζωή μου ολόκληρη, μου έχτισε τον χαρακτήρα ουσιαστικά. Ο αθήτισμός ήταν ένας έρωτας που πέρασε αλλά θα μείνει ανεξίτηλος στην καρδιά μου».

«Έκλεισα ραντεβού μαζί του, πήγα ξενοδοχείο, του είπα να κάνει ένα μπάνιο και εγώ, μέχρι να κάνει το μπάνιο του, πήρα τα ρούχα του και έφυγα από το δωμάτιο. Ήταν προπονητής. Όμως, βλέπω και πολλές γυναίκες να το εκμεταλλεύονται όλο αυτό το σύστημα. Ήξερα κορίτσι 16 ετών να έχει σχέση με τον προπονητή του και έπειτα από 15 χρόνια τον έσυρε στα δικαστήρια», αποκάλυψε η Αθανασία Τσουμελέκα.