ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 2.628 θέσεις από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

Άρχισε από σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 1ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ για συνολικά 2.628 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό (1Γ/2025).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην ιστοσελίδα του (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄). Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στην 1Γ/2025 (Α΄ στάδιο).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, και ώρα 14:00, ακολουθώντας τη διαδρομή (www.asep.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αίτηση).

Για την αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία β΄ σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, δεν απαιτείται παράβολο.