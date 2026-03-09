Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
ΑΣΕΠ: Προς δημοσίευση η 4Κ/2026 για 1654 θέσεις σε νοσοκομεία

Με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών

ΑΣΕΠ: Προς δημοσίευση η 4Κ/2026 για 1654 θέσεις σε νοσοκομεία
Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 4Κ/2026 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για 1654 θέσεις μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις της προκήρυξης έχουν καταχωρισθεί στο αρχείο που επισυνάπτεται.

