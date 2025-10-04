Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα με δυο νεκρούς

Οι στιγμές που τα δυο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους

Αργυρούπολη: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα με δυο νεκρούς
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα με δυο νεκρούς στην Αργυρούπολη ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν μηχανή που κινούνταν στην οδό Αργυρουπόλεως κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βγήκε από την πορεία της και έπεσε πάνω σε προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Στην μηχανή επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα όπου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός”. Εκεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψαν στα τραύματα τους.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος διεξάγει η Τροχαία.

ΕΛΛΑΔΑ

