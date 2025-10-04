Αργυρούπολη: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα με δυο νεκρούς

Ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα με δυο νεκρούς στην Αργυρούπολη ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν μηχανή που κινούνταν στην οδό Αργυρουπόλεως κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βγήκε από την πορεία της και έπεσε πάνω σε προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Στην μηχανή επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα όπου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός”. Εκεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψαν στα τραύματα τους.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος διεξάγει η Τροχαία.