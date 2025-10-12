Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Στο νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος το πρωί της Κυριακής έπειτα από αδιαθεσία που ένιωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υποβάλλεται σε εξετάσεις χωρίς οι γιατροί να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την υγεία του.

Στην ανακοίνωση της, η Αρχιεπισκοπή Αθηνών γνωστοποίησε ότι ο Ιερώνυμος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση.

“Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους,” αναφέρει.