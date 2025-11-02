Αράχωβα: Εντατικές έρευνες για την εκτέλεση ποινικού

Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τη δολοφονία του ποινικού που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (01/11) στην Αράχωβα. Υπενθυμίζεται ότι σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης οι δράστες έκαψαν το αυτοκίνητο με το οποίο έφτασαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα είχε πάει μαζί με μία γυναίκα και δύο φιλικά ζευγάρια σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα. Οι δράστες όμως παρακολουθούσαν τις κινήσεις του και όταν βγήκε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου άνοιξαν πυρ εναντίον του με καλάσνικοφ.

Ακαριαία έχασε το θύμα τη ζωή του, καθώς δέχθηκε πολλαπλές σφαίρες και έφερε τραύματα σε όλο το σώμα του. Στη συνέχεια η γυναίκα που ήταν μαζί του ειδοποίησε τις Αρχές σχετικά με το περιστατικό.