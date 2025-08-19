Σαντορίνη: Κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι – Αποκαταστάθηκαν άμεσα οι ζημιές (Εικόνες)

Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε την Κυριακή (17/08) από την κατολίσθηση βράχων που σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει το Ημεροβίγλι με την Οία, στη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το santorinipress, o Έπαρχος Θήρας, Χαράλαμπος Δαρζέντας υποστήριξε ότι αφού έκλεισε ο δρόμος, οργανώθηκε η πλήρης αποκατάσταση.

Πηγή: Santorinipress.gr

Έπεσαν δύο μεγάλα βράχια

Χάρη στη βοήθεια του εθελοντικού Διασωστικού σώματος, έπεσαν δύο μεγάλα βράχια, τα οποία βρισκόντουσαν στον αέρα, καθώς και χώματα και πέτρες.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί και κατάρρευση τμήματος γης στο σημείο, με την περιοχή να καλύπτεται από σύννεφο σκόνης.

Μετά το πέρας της επιχείρησης έγινε καθαρισμός του οδοστρώματος και ο δρόμος δόθηκε στην κυκλοφορία. Στις διαδικασίες αποκατάστασης συμμετείχαν, εκτός από το Διασωστικό, η αστυνομία και η πυροσβεστική.