Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα οι αγρότες μετά το “όχι” στην πρόσκληση Μητσοτάκη

Παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει ανά τη χώρα οι αγρότες και εμφανίζονται αποφασισμένοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, διαμηνύοντας ότι θα κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους..

Ύστερα από τις ζυμώσεις που έγιναν στα μπλόκα το Σαββαοκύριακο, οι συνδικαλιστικές ενώσεις κτηνοτρόφων και αγροτών απέρριψαν τις εκκλήσεις της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για διάλογο και απέστειλαν ένα e-mail με τα 14+2 αιτήματά τους, πολλά από τα οποία είναι πολύ δύσκολο να ικανοποιηθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, το Μαξίμου κρατά ανοιχτό την πόρτα του διαλόγου. «Η πόρτα της κυβέρνησης παραμένει ανοικτή για όσους γεωργούς και κτηνοτρόφους επιθυμούν συνάντηση», επανέλαβε ο πρωθυπουργός.

Την ίδια ώρα, έκκληση στους αγρότες να επανέλθουν στον θεσμικό διάλογο, απευθύνουν τέσσερις παραγωγικοί φορείς της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας.

Οι πρόεδροι των συνδέσμων Εξαγωγέων και Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒΕ και ΣΒΕ) και των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό και Βιοτεχνικό Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ και ΒΕΘ) εξέφρασαν την βαθιά τους ανησυχία για την άρνηση των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου να προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών

Η λίστα των αιτημάτων όπως κοινοποιήθηκαν από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων έχει ως εξής:

-Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

-Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

-Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

-Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

-Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

-Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

-Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

-Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. -Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

-Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού.Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. -Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

-Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

-Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

-Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

-Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

-Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Εκτός από τα παραπάνω αιτήματα οι αγρότες θέτουν δύο ακόμα ζητήματα που θεωρούν ότι πρέπει να ικανοποιηθούν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.



Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ».