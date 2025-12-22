Αποχώρησαν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας από τη σήραγγα των Τεμπών

Αποχώρησαν το απόγευμα οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας από τη σήραγγα των Τέμπη, ολοκληρώνοντας τον συμβολικό αποκλεισμό που είχαν πραγματοποιήσει στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Οι αγρότες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ τους και στο μνημείο των Τεμπών, όπου απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας.

Μετά τη λήξη της δράσης, άνοιξε εκ νέου ο αυτοκινητόδρομος Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο συγκεκριμένο σημείο, έπειτα από πολύωρη διακοπή της κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, για λόγους οδικής ασφάλειας, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Θεσσαλονίκης, από την Κοιλάδα των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι για αύριο Τρίτη και λόγω των Χριστουγέννων, οι αγρότες έχουν αποφασίσει ελεύθερη διέλευση από τα μπλόκα, προχωρώντας σε αναδιάταξη των τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας.