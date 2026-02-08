Απίστευτο περιστατικό στην Μεσσηνία: Επιτέθηκε με γκλοπ στον κουρέα του γιατί δεν του άρεσε το κούρεμα

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) σε περιοχή της Μεσσηνίας όταν νεαρός επιτέθηκε σε κουρέα.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πύλο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου –Νέστορος, 25χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, γιατί όπως προέκυψε λίγο νωρίτερα, για ασήμαντη αφορμή, μετέβη σε κατάστημα 51χρονου κουρέα, στον οποίο το πρωί είχε κουρευτεί, τον εξύβρισε καθώς και του επιτέθηκε με γκλοπ, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, ο συλληφθείς, προκάλεσε φθορές στο όχημα του 51χρονου όταν αποχώρησε.

Βρέθηκε και κατασχέθηκε ανωτέρω πτυσσόμενη ράβδος.