Απίστευτο περιστατικό στην Μεσσηνία: Επιτέθηκε με γκλοπ στον κουρέα του γιατί δεν του άρεσε το κούρεμα
Ο δράστης προκάλεσε φθορές και στο όχημα του 51χρονου
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) σε περιοχή της Μεσσηνίας όταν νεαρός επιτέθηκε σε κουρέα.
Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πύλο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου –Νέστορος, 25χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, γιατί όπως προέκυψε λίγο νωρίτερα, για ασήμαντη αφορμή, μετέβη σε κατάστημα 51χρονου κουρέα, στον οποίο το πρωί είχε κουρευτεί, τον εξύβρισε καθώς και του επιτέθηκε με γκλοπ, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
Επιπλέον, ο συλληφθείς, προκάλεσε φθορές στο όχημα του 51χρονου όταν αποχώρησε.
Βρέθηκε και κατασχέθηκε ανωτέρω πτυσσόμενη ράβδος.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις