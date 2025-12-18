Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλείνουν τους παρακαμπτήριους την Παρασκευή 18/12 – Οι επόμενες κινήσεις τους

Ανυποχώρητοι στις κινητοποιήσεις τους παραμένουν οι αγρότες όπως αποφασίστηκε την Πέμπτη 18/12 στην πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες.

«Το πρωί της Παρασκευής σε όλα τα μπλόκα της χώρας υπάρχει ελεύθερη διέλευση, γιατί είναι η δίκη των Τεμπών στη Λάρισα. Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 14:00 και μετά, σε όλη την Ελλάδα θα προχωρήσουμε σε κλείσιμο των παρακαμπτηρίων οδών, στέλνοντας σαφή μήνυμα να δώσουμε μία ανυποχώρητη πάλι μέχρι το τέλος και τη δικαίωσή μας» ανέφερε σε δηλώσεις του μετά την σύσκεψη ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας για να προσθέσει:

«Το Σαββατοκύριακο, όπου υπάρχουν ανοιχτά διόδια σε όλες της περιοχές της χώρας, θα ανοίξουμε τις μπάρες να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε στη μετακίνηση των ταξιδιωτών σε όλη τη χώρα για να μην πληρώσουν τα πανάκριβα διόδια, που έχουν χτιστεί με τα δικά μας λεφτά».

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, όπως λένε οι αγρότες, ήταν η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών τους από τον ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, παρότι το τεχνικό πρόβλημα λύθηκε εντός ολίγων ωρών.

Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι θα περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, δίνοντας ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών. Όπως αποφασίστηκε, τόσο κατά τη διάρκεια του προσεχούς Σαββατοκύριακου όσο και στις ημέρες των εορτών, οι μπάρες στα διόδια θα ανοίγουν, ώστε η διέλευση να γίνεται ελεύθερα και χωρίς ταλαιπωρία για τους εκδρομείς. ‘Αλλωστε, όπως επανέλαβαν οι εκπρόσωποι των μπλόκων, στόχος τους δεν είναι να στραφεί η κοινωνία εναντίον τους, αλλά να συνεχίσουν τον αγώνα τους διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Τα παραπάνω ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, διευκρινίζοντας ότι απόφαση της σημερινής σύσκεψης είναι από αύριο κιόλας να προχωρήσουν σε σκλήρυνση της στάσης τους στα σημεία όπου έχουν αναπτυχθεί τα μπλόκα. Όπως τόνισε, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα γίνει στο πλαίσιο των διεκδικήσεων που έχουν ήδη αποσταλεί στο Μέγαρο Μαξίμου και επανέλαβε ότι θα διατηρείται ελεύθερη η διέλευση για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και τα τουριστικά λεωφορεία, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στις μετακινήσεις των πολιτών.

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι παραμένουμε στους δρόμους με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μας οχήματα. Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική λύση και επιβεβαιώνει ότι ο διάλογος που προτείνει είναι προσχηματικός», δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας. Σημείωσε και αυτός με τη σειρά του ότι οι κινητοποιήσεις γίνονται με σεβασμό προς την κοινωνία, επιτρέποντας τη διέλευση ευπαθών προιόντων και λεωφορείων.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου και της Ομοσπονδίας Αλιέων Μαγνησίας, Παναγιώτης Περράκης, μίλησε για έναν κλάδο που οδηγείται σε μαρασμό. «Τα προβλήματα στην αλιεία είναι τεράστια και παραμένουν χωρίς καμία απάντηση. Έχουμε καταθέσει αναλυτικά τα αιτήματά μας στο υπουργείο και στους αρμόδιους, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία λύση», δήλωσε.

Όπως επισήμανε, οι αλιείς πλήττονται από την εξάπλωση ξενικών ειδών, το αυξημένο κόστος λειτουργίας και τα υψηλά ενεργειακά τιμολόγια, ενώ υπογράμμισε ότι η αλιεία αποτελεί βασικό πυλώνα του πρωτογενούς τομέα, μαζί με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. «Είμαστε όλοι ένα. Περιμένουμε ουσιαστικά μέτρα. Αν η πολιτεία κάνει ένα βήμα μπροστά, θα κάνουμε κι εμείς ένα βήμα πίσω για να βρεθεί λύση», ανέφερε.

«Ναι στον διάλογο, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας» λέει το υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης

Θέση για τις αποφάσεις των αγροτών στην πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών πήραν πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζουν, η κυβέρνηση συνεχίζει να είναι ανοικτή στον διάλογο προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα των αγροτών, ωστόσο αναφέρουν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κλιμάκωση και να ταλαιπωρηθεί η κοινωνία. «Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα» καταλήγουν οι πηγές.