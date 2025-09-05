Αντίπαρος: Συνελήφθη άνδρας που φωτογράφιζε κορίτσια σε παραλία γυμνιστών

Πανικό προκάλεσε το περιστατικό που σημειώθηκε σε γνωστή παραλία γυμνιστών του camping στην Αντίπαρο, όταν ένας τουρίστας φέρεται να φωτογράφιζε συνεχώς κορίτσια χωρίς τη συγκατάθεση τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες τουριστών που μίλησαν στο cyclades24, ο δράστης βρέθηκε να βγάζει φωτογραφίες κοριτσιών με μαγιό ή και χωρίς, τόσο μέσα όσο και έξω από τη θάλασσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα στο τηλέφωνο του υπήρχαν δεκάδες φωτογραφίες, σύμφωνα με όσα ανέφεραν δύο αυτόπτες μάρτυρες, ενώ ένας από τους φίλους των κοριτσιών, του πήρε το κινητό και κατάφερε να τις διαγράψει.

Παρά το πλήθος των αντιδράσεων, οι ίδιοι δεν προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία διότι θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

Στα social media δημοσιεύθηκε το περιστατικό, όμως στη συνέχεια διαγράφηκε. Το θέμα συνεχίζει να συζητιέται έντονα στο νησί, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους επισκέπτες, καθώς ο συγκεκριμένος τουρίστας επισκέπτεται χρόνια το νησί.

Οι καταγγέλουσες ζητούν αυξημένη επαγρύπνηση, τόσο από τις αρχές όσο και από τις τοπικές επιχειρήσεις φιλοξενίας, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα.