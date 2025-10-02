Άνοιξη: «Όλα έγιναν για δύο ενοίκια», αποκαλύπτει η 74χρονη που χτυπήθηκε άγρια στο σπίτι της – Νοσηλεύεται σε βαριά τραυμαυισμένη

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 74χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα άγριας επίθεσης στο σπίτι που μένει στην Άνοιξη με τον σύζυγό της και τον 44χρονο γιο τους.

Όπως έγραφε το DEBATER η οικογένεια είχε αφήσει απλήρωτα ενοίκια με αποτέλεσμα ο 31χρονος ιδιοκτήτης να μπει σαν μαινόμενος ταύρος στο εσωτερικό του σπιτιού και να επιτεθεί με ρόπαλο και μαχαίρι στην οικογένεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 74χρονη γυναίκα είναι εκείνη που έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά απ’ όλους, καθώς ο 31χρονος της έσπασε το πόδι και η ίδια τις επόμενες ώρες αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση προκειμένoυ οι γιατροί να φροντίσουν το ισχίο της.

«Όλα έγιναν για δύο ενοίκια, εκεί μέναμε τέσσερα χρόνια. Ήρθε και μας επιτέθηκε ενώ καθόμασταν στην κουζίνα. Δεν έχουμε δημιουργήσει ξανά πρόβλημα. Εμένα με χτύπησε στο πόδι εδώ, θα χειρουργηθώ την Παρασκευή», εξομολογήθηκε η ίδια μιλώντας στο MEGA για τον εφιάλτη που βίωσε.

Η 74χρονη μητέρα νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική του ΚΑΤ, ενώ, ο σύζυγός της είναι σε καλύτερη κατάσταση και παρακολουθείται από τους γιατρούς της πρώτης χειρουργικής κλινικής.

Η οικογένεια τα τελευταία χρόνια είχε ως μοναδικό εισόδημα τη σύνταξη των δύο ηλικιωμένων. Ο 44χρονος γιος της οικογένειας από την πλευρά του τόνισε ότι κι εκείνος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρια και ρόπαλο διαψεύδοντας όσα υποστηρίζει η πλευρά του 31χρονου πως οι ενοικιαστές είναι «επαγγελματίες ψεύτες».

Η οικογένεια έχει ακολουθήσει τη νομική οδό και θα κινηθεί νομικά εναντίον του ιδιοκτήτη και του 31χρονου γιου του.