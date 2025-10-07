Ανησυχία στην αγορά: Η ευλογιά στα αμνοερίφια απειλεί τη φέτα και ανεβάζει τις τιμές στα γαλακτοκομικά

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην αγορά, καθώς η εξάπλωση της ευλογιάς στα αμνοερίφια αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την παραγωγή γάλακτος και κατ’ επέκταση τις τιμές στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Ήδη παραγωγοί και τυροκόμοι κάνουν λόγο για δύσκολους μήνες που έρχονται, καθώς η μειωμένη προσφορά πρώτης ύλης θα οδηγήσει σε αυξήσεις στις τιμές.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι πρώτες επιπτώσεις θα φανούν άμεσα σε προϊόντα όπως το βούτυρο, το γιαούρτι και η κρέμα γάλακτος, ενώ στα τυριά —και κυρίως στη φέτα— η αύξηση αναμένεται να εμφανιστεί σε πέντε με έξι μήνες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα τυριά χρειάζονται χρόνο ωρίμανσης, επομένως η επίδραση στη λιανική τιμή θα καθυστερήσει.

Τα τυροπωλεία και οι βιοτεχνίες ήδη αναζητούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας γάλακτος από περιοχές που δεν έχουν επηρεαστεί από την ευλογιά, ωστόσο εκφράζονται φόβοι για ελλείψεις και περιορισμένη επάρκεια προϊόντων. Η φέτα, το πιο εμβληματικό ελληνικό τυρί και εξαγωγικό “χαρτί” της χώρας, βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας, καθώς η ζήτηση στο εξωτερικό παραμένει σταθερά υψηλή.

Αρμόδιες πηγές αποκαλύπτουν στο DEBATER πως σε περιπτώσεις έντονης έλλειψης δεν αποκλείεται να υπάρξουν φαινόμενα νοθείας, με κάποιους παραγωγούς να χρησιμοποιούν παράνομα αγελαδινό γάλα ή σκόνη γάλακτος αντί για πρόβειο, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, με στόχο να αποφευχθούν παρατυπίες και να προστατευθεί η αυθεντικότητα της ελληνικής φέτας, ενός προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) που αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής αγροδιατροφικής ταυτότητας.

Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό τόσο για τους κτηνοτρόφους όσο και για τους καταναλωτές, που πιθανότατα θα δουν σταδιακά τις τιμές των γαλακτοκομικών να ανεβαίνουν στα ράφια.