Ανήμερα των Χριστουγέννων εμφανίστηκε αλεπού στη Γλυφάδα (Εικόνα)

Οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν στην ομάδα του Facebook Glyfada

Πηγή: Glyfada/facebook
Ασυνήθιστο θέαμα είδαν οι κάτοικοι της Γλυφάδας ανήμερα Χριστουγέννων το βράδυ, καθώς μία αλεπού έκανε την εμφάνισή της στο ύψος της οδού Σ. Καραγιώργα.

Την παρατήρηση κατέγραψε πολίτης, ο οποίος ανέβασε τις δύο σχετικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο, προκαλώντας το ενδιαφέρον άλλων κατοίκων αλλά και των χρηστών των social media.

Οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν στην ομάδα του Facebook Glyfada, όπου χρήστες σχολίασαν με έκπληξη το γεγονός, αναφέροντας ότι είναι σπάνιο να παρατηρεί κανείς άγρια ζώα μέσα στην πόλη, ειδικά σε τόσο κεντρικά σημεία.

Η εμφάνιση της αλεπούς υπενθυμίζει τη συνεχιζόμενη παρουσία της άγριας ζωής ακόμα και σε αστικές περιοχές, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, ενώ καλεί τους κατοίκους σε προσοχή και σεβασμό προς τα ζώα.

