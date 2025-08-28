Αμφιλοχία: Διασώθηκε 74χρονος που έπεσε στην θάλασσα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Το πρωί της Πέμπτης (28/8), σήμανε συναγερμός στην Αμφιλοχία όταν ένας 74χρονος άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα, κοντά στην παραλιακή περιοχή «μπασκετάκι». Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 08:30, όταν περαστικός εντόπισε τον ηλικιωμένο να επιπλέει φορώντας ακόμη τα ρούχα του και ειδοποίησε αμέσως το Λιμενικό.

Οι λιμενικοί έφτασαν στο σημείο άμεσα, με τη βοήθεια των κατοίκων, και ανέσυραν τον άνδρα από τη θάλασσα. Παρά το σοκ που υπέστη, ο 74χρονος είχε επαφή με το περιβάλλον. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας, όπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και η υγεία του δείχνει να βελτιώνεται.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ο ηλικιωμένος να υπέστη ξαφνική αδιαθεσία πριν πέσει στη θάλασσα.