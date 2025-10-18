Αλλαγή ώρας 2025: Μία ώρα πίσω την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου
Οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω με την έναρξη του χειμερινού ωραρίου
Μία ώρα πίσω θα πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, καθώς ξεκινάει το χειμερινό ωράριο.
Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00 π.μ.
Η αλλαγή ώρας ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας, παρόλο που εδώ και χρόνια συζητείται η κατάργησή της – χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.
Όπως αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών:
«Σας υπενθυμίζουμε ότι την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 λήγει η εφαρμογή της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ19/01/2001. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, από τις 04:00 π.μ. στις 03:00 π.μ.»
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις