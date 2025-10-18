Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Μία ώρα πίσω την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου

Οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω με την έναρξη του χειμερινού ωραρίου

Αλλαγή ώρας 2025: Μία ώρα πίσω την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου
DEBATER NEWSROOM

Μία ώρα πίσω θα πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, καθώς ξεκινάει το χειμερινό ωράριο.

Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00 π.μ.

Η αλλαγή ώρας ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας, παρόλο που εδώ και χρόνια συζητείται η κατάργησή της – χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών:
«Σας υπενθυμίζουμε ότι την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 λήγει η εφαρμογή της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ19/01/2001. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, από τις 04:00 π.μ. στις 03:00 π.μ.»

