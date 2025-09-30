Αλλάζουν από αύριο οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

Από αύριο, Τετάρτη (01/10) αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας. Υπενθυμίζεται ότι η χειμερινή περίοδος ξεκινά κάθε 1η Οκτωβρίου, η οποία διαρκεί έως την 31 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996, οι ώρες κοινής ησυχίας κατά τη χειμερινή περίοδο είναι:

για το μεσημέρι από 15:30 έως 17:30

για το βράδυ από 22:00 έως 07:30.

Oι πολίτες καλούνται να δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό στις ώρες κοινής ησυχίας, ώστε να αποφευχθούν παραβάσεις και πρόστιμα.

Τι δεν επιτρέπεται στις ώρες κοινής ησυχίας