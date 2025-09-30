Αλλάζουν από αύριο οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο
Το ωράριο και το πρόστιμο
Από αύριο, Τετάρτη (01/10) αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας. Υπενθυμίζεται ότι η χειμερινή περίοδος ξεκινά κάθε 1η Οκτωβρίου, η οποία διαρκεί έως την 31 Μαρτίου.
Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996, οι ώρες κοινής ησυχίας κατά τη χειμερινή περίοδο είναι:
- για το μεσημέρι από 15:30 έως 17:30
- για το βράδυ από 22:00 έως 07:30.
Oι πολίτες καλούνται να δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό στις ώρες κοινής ησυχίας, ώστε να αποφευχθούν παραβάσεις και πρόστιμα.
Τι δεν επιτρέπεται στις ώρες κοινής ησυχίας
- Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.
- Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόραση σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικία ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.
- Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.
- Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενείο, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων των κέντρων αυτών.
- Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΞΙ, κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση.
- Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.
