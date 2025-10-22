Άλιμος: Οργή με νέο περιστατικό “Γρίβα” – Αστυνομικός είπε σε γυναίκα “πάρτε το λεωφορείο” όταν ζήτησε περιπολικό

Οργή προκαλεί ένα περιστατικό στον Άλιμο, όπου γυναίκα-θύμα ενδοοικογενειακής βίας, μετέβη για βοήθεια στο αστυνομικό τμήμα κι εκεί της απάντησαν: «πάρτε ταξί ή λεωφορείο».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η γυναίκα πήρε την απάντηση από την αξιωματικό υπηρεσίας, η οποία της υπέδειξε να απομακρυνθεί από το ΑΤ Αλίμου με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια, μιλώντας στην εκπομπή “Πρωινό” είπε: «Μας έδειξαν πόσο άσημοι είμαστε. Μας είπαν πάρτε λεωφορείο. Για άλλη μια φορά μας υπενθυμίζουν πως οι διάσημοι έχουν προτεραιότητα. Θα γίνει πάλι κάτι σαν εμένα ή την Κυριακή».

Ωστόσο, άλλοι αστυνομικοί που βρίσκονταν εκεί επενέβησαν και μετέφεραν τη γυναίκα στο σπίτι της.

Το περιστατικό προκαλεί οργή ιδιαίτερα μετά την άγρια δολοφονία έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων της Κυριακής Γρίβα

Η άτυχη γυναίκα, την 1η Απριλίου του 2024 είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο Αστυνομικό Τμήμα για να ζητήσει βοήθεια για τον πρώην σύντροφό της ο οποίος την καταδίωκε.

Η απάντηση που πήρε η άτυχη γυναίκα ήταν «κυρία μου το περιπολικό δεν είναι ταξί», όταν έκανε αίτημα να την πάει ένα περιπολικό στο σπίτι της.