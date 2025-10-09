Αλεξανδρούπολη: Φορείο με ασθενή έπεσε στο οδόστρωμα κατά τη διάρκεια μεταφοράς με ασθενοφόρο

Στο οδόστρωμα κατέληξε φορείο με 80χρονη ασθενή, από ασθενοφόρο που τη μετέφερε, εντός του οικισμού της Νέας Χιλής Αλεξανδρούπολης.

Το περιστατικό συνέβη, χθες, επί της παλαιάς εθνικής οδού σε τμήμα της που διέρχεται εντός του οικισμού και από «τύχη» η αιφνιδιαστική -και υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- κατάληξη του φορείου με την ασθενή στην άσφαλτο δεν προκάλεσε τροχαίο ατύχημα ή/και τραυματισμό της ασθενούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, το ασθενοφόρο της ιδιωτικής εταιρείας, με την οποία έχει συνάψει σύμβαση το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για τις δευτερογενείς διακομιδές, μετέφερε στο σπίτι της την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται ανά διαστήματα. Ειδικότερα, βάσει των μέχρι στιγμής πληροφοριών, κατά την εκκίνηση του ασθενοφόρου φέρεται να απασφάλισε το φορείο, το οποίο χτυπώντας στη συνέχεια στην πόρτα την άνοιξε, με αποτέλεσμα να βρεθεί με την ασθενή στο οδόστρωμα, ευτυχώς χωρίς να ανατραπεί.

Ακολούθησε η κλήση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο και ολοκλήρωσε τη μεταφορά της γυναίκας στην οικία της καθώς κατά την αξιολόγηση του γιατρού του ασθενοφόρου δεν υπήρχε λόγος εκ νέου μεταφοράς της στο νοσοκομείο.

Η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, λαμβάνοντας γνώση του περιστατικού άμεσα προέβη μονομερώς σε καταγγελία της σύμβασης με την εταιρεία του ασθενοφόρου και διατάχθηκε ΕΔΕ προκειμένου να διερευνηθεί και να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν πλημμέλειες προσώπων εμπλεκομένων στην εν λόγω σύμβαση ως προς τις διαδικασίες εκτέλεσής της.

Δρομολογήθηκε το σύνολο των ενεργειών που προβλέπονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και η προσωρινή ανάθεση των δευτερογενών διακομιδών σε άλλη εταιρεία, η οποία συμμετείχε επίσης στο σχετικό διαγωνισμό. Στόχος είναι -σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος- η κάλυψη των αναγκών των ασθενών σε δευτερογενείς διακομιδές και προκειμένου αυτό να επιτευχθεί -έως και τη νέα πρόσκληση σε διαγωνισμό- συνδράμει και το ΕΚΑΒ.