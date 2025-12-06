Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πορείας στο κέντρο της Αθήνας – Έκλεισαν σταθμοί του Μετρό

Επί ποδός οι Αρχές

Επί ποδός οι Αρχές

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πορείας στο κέντρο της Αθήνας – Έκλεισαν σταθμοί του Μετρό
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΑΛΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επικρατούν στο κέντρο της Αθήνας για την πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Παράλληλα, έχουν κλείσει ήδη οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Από εκεί και πέρα, δρακόντεια είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για την αποφυγή επεισοδίων, με την παρουσία δυνάμεων να είναι εμφανής σε όλους τους δρόμους που θα κινηθεί η μεγάλη πορεία.

Νωρίτερα να θυμίσουμε είχε πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση φοιτητών και μαθητών στο κέντρο της Αθήνας.

