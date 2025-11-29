Airbus Α320: Αγώνας δρόμου από τις αεροπορικές εταιρίες παγκοσμίως για την αναβάθμιση του λογισμικού – O ρόλος της ηλιακής ακτινοβολίας

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες σε όλον τον κόσμο, μετά την επείγουσα οδηγία της Airbus για υποχρεωτική αναβάθμιση λογισμικού σε περίπου 6.000 αεροσκάφη τύπου A320, λόγω σοβαρού τεχνικού κινδύνου που εντοπίστηκε.

O ρόλος της ηλιακής ακτινοβολίας

Η κατασκευάστρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι το λογισμικό ελέγχου πτήσης των A320 παρουσιάζει ευπάθεια στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία, η οποία μπορεί να αλλοιώσει κρίσιμα δεδομένα και να επηρεάσει τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά την ανάλυση ενός σοβαρού περιστατικού στις ΗΠΑ, στο οποίο ενεπλάκη αεροσκάφος της JetBlue στα τέλη Οκτωβρίου.

Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων

Οι αεροπορικές εταιρείες ενεργοποίησαν άμεσα σχέδια ανάγκης, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές σε τέσσερις ηπείρους.

ΗΠΑ:

Η American Airlines ανακοίνωσε ότι 340 αεροσκάφη χρειάζονται αναβάθμιση.

Η Delta επηρεάζεται σε λιγότερα από 50 A321neo.

Η United σε έξι αεροσκάφη.

Η JetBlue έχει ήδη ξεκινήσει τις παρεμβάσεις.

Λατινική Αμερική:

Η Avianca ανέφερε ότι επηρεάζεται το 70% του στόλου της και ανέστειλε την πώληση εισιτηρίων έως τις 8 Δεκεμβρίου.

Ασία:

Η ιαπωνική ANA ακύρωσε 95 πτήσεις σε μία ημέρα, επηρεάζοντας 13.200 ταξιδιώτες.

Σε Κίνα και Ασία–Ειρηνικό καταγράφονται εκατοντάδες καθυστερήσεις.

Ωκεανία:

Jetstar και Air New Zealand καθηλώνουν μέρος του στόλου A320, επιδεινώνοντας το ήδη αυξημένο κυκλοφοριακό φορτίο του Σαββατοκύριακου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευρώπη:

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου ζήτησε από τις εταιρείες να ολοκληρώσουν άμεσα την αναβάθμιση, αλλιώς να καθηλώσουν αεροσκάφη.

Η British Airways δεν αναμένει επιπτώσεις, ενώ η Wizz Air προειδοποίησε για πιθανές καθυστερήσεις.

Ελλάδα:

Aegean και SKY express ενημέρωσαν ότι κανένα αεροσκάφος των στόλων τους δεν αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο ζήτημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Airbus

Η Airbus αναφέρει ότι, έπειτα από πρόσφατο συμβάν με αεροσκάφος της οικογένειας A320, διαπιστώθηκε πως η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει δεδομένα ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο πτήσης.

Η εταιρεία έχει ήδη συνεργαστεί με τις αεροπορικές αρχές για την έκδοση επείγουσας ειδοποίησης προς τους αερομεταφορείς και αναγνωρίζει ότι τα μέτρα θα προκαλέσουν σημαντικές διαταραχές στα δρομολόγια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί σήμανε συναγερμός

Το τεχνικό πρόβλημα αποκαλύφθηκε μετά από σοβαρό συμβάν στην πτήση 1230 της JetBlue, από το Κανκούν προς το Νιούαρκ, στις 30 Οκτωβρίου.

Το αεροσκάφος υποχρεώθηκε σε έκτακτη προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα, όταν ξαφνικά παρουσίασε απώλεια ελέγχου και απότομη πτώση ύψους περίπου 25.000 ποδιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Reuters, 10–15 επιβάτες που δεν φορούσαν ζώνες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Aegean: Το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας συνεχίζεται κανονικά

Κανονικά συνεχίζεται το πτητικό πρόγραμμα της AEGEAN χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η εταιρεία σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του εθνικού αερομεταφορέα.

Η εφαρμογή της οδηγίας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

«Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας» δηλώνει η AEGEAN.

Οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά

Οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά και κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus, δηλώνει σε σημερινή ανακοίνωση της η εταιρεία.

Σημειώνεται πως η Airbus ζήτησε από όλους τους πελάτες της που χρησιμοποιούν το λογισμικό που είναι ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία, «να σταματήσουν αμέσως τις πτήσεις».