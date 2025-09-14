Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρός καβγάς στον Βόλο – Επίθεση με σφυρί σε γυναίκα, συνελήφθη ο δράστης

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη περίπου στις 11 το πρωί της Κυριακής στη Νέα Δημητριάδα Βόλου

Αιματηρός καβγάς στον Βόλο – Επίθεση με σφυρί σε γυναίκα, συνελήφθη ο δράστης
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη περίπου στις 11 το πρωί της Κυριακής στη Νέα Δημητριάδα Βόλου, στην οδό Επιγόνων, μεταξύ ενός πρώην ζευγαριού που βρίσκονται σε συνεχή αντιπαράθεση εδώ και έναν χρόνο, με καβγάδες, φωνές και ασφαλιστικά μέτρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η γυναίκα εμφανίστηκε ξανά στο σπίτι του πρώην συζύγου της, παρά την απαγόρευση προσέγγισης που είχε επιβληθεί εις βάρος της. Οι δύο άρχισαν να λογομαχούν έντονα, ανταλλάσσοντας ύβρεις. Κάποια στιγμή, ο άνδρας βγήκε από το σπίτι κρατώντας ένα σφυρί και το εκσφενδόνισε εναντίον της, χωρίς να την πετύχει. Στη συνέχεια όμως την πλησίασε και τη χτύπησε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίοικοι έσπευσαν να παρέμβουν, ακινητοποιώντας τον άνδρα και καλώντας την αστυνομία. Η γυναίκα, που είχε συνέλθει, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Σε βάρος της γυναίκας ασκήθηκε δίωξη για παραβίαση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ ο άνδρας κατηγορείται για απόπειρα σωματικής βλάβης με επικίνδυνο μέσο. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του επεισοδίου, καθώς η γειτονιά καταγγέλλει πως αντίστοιχες εντάσεις είχαν καταγραφεί και στο παρελθόν, με επανειλημμένες κλήσεις στην αστυνομία. Είναι ωστόσο η πρώτη φορά που ο πρώην σύζυγος προχώρησε σε σωματική επίθεση.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συναγερμός στην Αθήνα: Απειλή για βόμβα έξω από σούπερ μάρκετ στην Σεβαστουπόλεως
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Αθήνα: Απειλή για βόμβα έξω από σούπερ μάρκετ στην Σεβαστουπόλεως

Άγνωστος ενημέρωσε με e- mail τις αρχές, για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού έξω από σούπερ μάρκετ στην οδό Σεβαστουπόλεως στην Αθήνα, δίνοντας χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ. Περισσότερα σε λίγο…

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συναγερμός στην Αθήνα: Απειλή για βόμβα έξω από σούπερ μάρκετ στην Σεβαστουπόλεως
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Αθήνα: Απειλή για βόμβα έξω από σούπερ μάρκετ στην Σεβαστουπόλεως

Άγνωστος ενημέρωσε με e- mail τις αρχές, για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού έξω από σούπερ μάρκετ στην οδό Σεβαστουπόλεως στην Αθήνα, δίνοντας χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ. Περισσότερα σε λίγο…