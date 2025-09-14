Αιματηρός καβγάς στον Βόλο – Επίθεση με σφυρί σε γυναίκα, συνελήφθη ο δράστης

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη περίπου στις 11 το πρωί της Κυριακής στη Νέα Δημητριάδα Βόλου, στην οδό Επιγόνων, μεταξύ ενός πρώην ζευγαριού που βρίσκονται σε συνεχή αντιπαράθεση εδώ και έναν χρόνο, με καβγάδες, φωνές και ασφαλιστικά μέτρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η γυναίκα εμφανίστηκε ξανά στο σπίτι του πρώην συζύγου της, παρά την απαγόρευση προσέγγισης που είχε επιβληθεί εις βάρος της. Οι δύο άρχισαν να λογομαχούν έντονα, ανταλλάσσοντας ύβρεις. Κάποια στιγμή, ο άνδρας βγήκε από το σπίτι κρατώντας ένα σφυρί και το εκσφενδόνισε εναντίον της, χωρίς να την πετύχει. Στη συνέχεια όμως την πλησίασε και τη χτύπησε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Περίοικοι έσπευσαν να παρέμβουν, ακινητοποιώντας τον άνδρα και καλώντας την αστυνομία. Η γυναίκα, που είχε συνέλθει, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Σε βάρος της γυναίκας ασκήθηκε δίωξη για παραβίαση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ ο άνδρας κατηγορείται για απόπειρα σωματικής βλάβης με επικίνδυνο μέσο. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του επεισοδίου, καθώς η γειτονιά καταγγέλλει πως αντίστοιχες εντάσεις είχαν καταγραφεί και στο παρελθόν, με επανειλημμένες κλήσεις στην αστυνομία. Είναι ωστόσο η πρώτη φορά που ο πρώην σύζυγος προχώρησε σε σωματική επίθεση.