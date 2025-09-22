Αγυιά: Αδειάζει η Σούδα – Αναχωρούν οι τελευταίοι 364 μετανάστες (Βίντεο + Εικόνες)

Με αρωγή σκάφους του λιμενικού ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας η μεταγωγή των τελευταίων μεταναστών από την Αγυιά στο λιμάνι της Καβάλας.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος ξεκίνησε από το λιμάνι της Σούδας το μεσημέρι της Δευτέρας. Πρόκεται για 320 άτομα από την Αγυιά και 40 ακόμα που έρχονται με λεωφορείο από άλλο σημείο της Κρήτης.

Από την Καβάλα με λεωφορεία θα μεταφερθούν στην Συντική Σερρών. Πρόκειται για τα τελευταία από τα 1150 άτομα που είχαν φιλοξενηθεί τις προηγούμενες μέρες στην Αγυιά.

Το ταξίδι διαρκεί 17 ώρες και η μεταγωγή γίνεται από την Ελληνική Αστυνομία με την υποστήριξη του Λιμενικού Σώματος και της ομάδας ειδικών αποστολών του Λιμενικού. Για τα πρόσφατα περιστατικά έχουν συλληφθεί 9 άτομα ως διακινητές και οδηγούνται αρμοδίως.