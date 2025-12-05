Αγρότες: Κλιμακώνουν τα μπλόκα και ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις από Δευτέρα – Σχηματίστηκε δικογραφία για τον οδηγό τρακτέρ που κινήθηκε κατά των ΜΑΤ

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγού του τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά προς πεζούς αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια έντασης στο αγροτικό μπλόκο κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο εισαγγελέας ενημερώθηκε και για περιστατικό τραυματισμού αστυνομικού από πέτρα, η οποία τον χτύπησε στο στέρνο. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο. Την ίδια ώρα, αγρότες αναφέρουν ότι τουλάχιστον τέσσερις συνάδελφοί τους ζαλίστηκαν από τη χρήση δακρυγόνων.

Μετά από πανθεσσαλική σύσκεψη, οι αγρότες αποφάσισαν από τη Δευτέρα να προχωρήσουν σε πιο σκληρές κινητοποιήσεις, με νέους αποκλεισμούς σε τελωνεία και ενίσχυση των μπλόκων.

Αιφνιδιαστικός αποκλεισμός της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας

Στη Θήβα, αγρότες προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού, παρατάσσοντας δεκάδες τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο και αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις. Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω Θήβας και Λιβαδειάς.

Κλιμάκωση προαναγγέλλουν και οι αγρότες του Ορχομενού, οι οποίοι σχεδιάζουν μαζική μεταφορά τρακτέρ την Κυριακή στο Κάστρο Βοιωτίας, με στόχο νέο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού. Στη Φθιώτιδα, οι κινητοποιήσεις μετατέθηκαν για το Σάββατο λόγω κακοκαιρίας, με προσυγκεντρώσεις ήδη σε εξέλιξη σε Δυτική και Ανατολική Φθιώτιδα, Λαμία, Αμφίκλεια, Ελάτεια και Μώλο.

Στον Δομοκό, οι αγρότες ενισχύουν τις δυνάμεις τους, προχωρώντας σε περιοδικά κλεισίματα της παλιάς Εθνικής Οδού προς Λάρισα και της πρόσβασης στον Ε65, στο ύψος της Ξυνιάδας.

Τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη

Η ένταση στο μπλόκο των «Πράσινων Φαναριών» ξέσπασε όταν αγρότες από την ευρύτερη περιοχή προσπάθησαν να προσεγγίσουν πεζή το αεροδρόμιο, παρακάμπτοντας τον αρχικό αποκλεισμό των ΜΑΤ. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για «φονική επίθεση», καθώς τρακτέρ κινήθηκε με όπισθεν προς αστυνομικούς, ενώ ακούγονται και φωνές που παροτρύνουν τον οδηγό να χτυπήσει άνδρα των ΜΑΤ.

Ακολούθησε νέα προσπάθεια αποκλεισμού του δρόμου μέσα από τη Γεωργική Σχολή, όπου αγρότες φέρονται να έριξαν κάτω αστυνομικό και να πέταξαν πέτρες, προκαλώντας τον τραυματισμό δεύτερου αστυνομικού.

Μαρινάκης: «Καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τα επεισόδια, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες, ωστόσο «φαινόμενα όπως τα σημερινά» —με τρακτέρ να κινείται κατά αστυνομικών και τον τραυματισμό ένστολων— «δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά».