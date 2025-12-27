Αγρότες: Κλείνουν το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα και ετοιμάζουν Πρωτοχρονιά στα μπλόκα – Πότε θα γίνει η κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια

Σε νέους αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων προχωρούν οι αγρότες, οι οποίοι επιστρέφουν δυναμικά στα μπλόκα και προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους μετά την Πρωτοχρονιά, οπότε και προγραμματίζεται η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων.

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, από το μεσημέρι, κλείνει το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, ενώ ανοιχτό θα παραμείνει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, στις 15:00 θα κλείσει εκ νέου ο δρόμος στον κόμβο της Χαλκηδόνας για περίπου τρεις ώρες. Αποκλεισμοί έχουν προγραμματιστεί και στα τελωνεία Ευζώνων και Προμαχώνα.

Στη Θεσσαλία, κλειστή θα παραμείνει η αερογέφυρα στη Νίκαια, ενώ στο ύψος του Πλατύκαμπου θα πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας. Κλειστή θα είναι και η αερογέφυρα που είχε δοθεί στην κυκλοφορία την Τετάρτη.

Κλείνουν ξανά οι παρακαμπτήριοι

Για τη Δευτέρα, οι αγρότες σχεδιάζουν το κλείσιμο των παρακαμπτήριων οδών, ωστόσο, όπως επισημαίνουν, θα ανοίγουν κατά διαστήματα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, όπως συνέβη και τα Χριστούγεννα.

Η αερογέφυρα θα παραμείνει ανοιχτή και τα οχήματα που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα θα εκτρέπονται από τον κόμβο του Πλατύκαμπου μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού, με επανείσοδο στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Κιλελέρ.

Έρχεται μοτίβο Χριστουγέννων

Οι κινητοποιήσεις της Κυριακής και της Δευτέρας στη Νίκαια θα έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Από την Τρίτη, ωστόσο, οι αγρότες προσανατολίζονται στην εφαρμογή του «μοντέλου Χριστουγέννων», ανοίγοντας τους δρόμους σε περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Παρά ταύτα, τονίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, προειδοποιώντας για επ’ αόριστον αποκλεισμούς.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ορχομενό

Την ίδια ώρα, σε μερικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού προχωρούν οι αγρότες και στον Ορχομενό, στο ύψος του Κάστρου. Το ρεύμα προς Λαμία έχει κλείσει, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει ανοιχτό έως τις 16:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Οι κινητοποιήσεις στο μπλόκο του Κάστρου βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αποφάσεις για την Πρωτοχρονιά να εξαρτώνται από τις εξελίξεις και τις απαντήσεις της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών. Παράλληλα, οι αγρότες της Νίκαιας πραγματοποιούν γενική συνέλευση, όπου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για νέο γύρο κινητοποιήσεων και ενδεχόμενο κλείσιμο βασικών οδικών αξόνων.

Πού ανοίγουν οι μπάρες

Σε μια κίνηση διευκόλυνσης της κυκλοφορίας, οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι αύριο θα σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια του Μακρυχωρίου, επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων, ώστε να αποφευχθούν κυκλοφοριακά προβλήματα και να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων.

Μετά την Πρωτοχρονιά η Πανελλαδική Σύσκεψη

Η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων μετατίθεται για μετά την Πρωτοχρονιά. Όπως τονίζουν οι αγρότες, στόχος είναι να δοθεί χρόνος στους πολίτες να επιστρέψουν από τις γιορτές.

Στη σύσκεψη αναμένεται να καθοριστεί η επόμενη φάση των κινητοποιήσεων, με στόχο τη διαμόρφωση κοινής γραμμής δράσης σε πανελλαδικό επίπεδο.