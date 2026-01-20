Αγρότες: Ετοιμάζουν συλλαλητήριο στη Λάρισα και αποχωρούν από τα μπλόκα την Παρασκευή – Τι αποφασίστηκε σε Μάλγαρα και Κάστρο Βοιωτίας

Έπειτα από ενάμιση και πλέον μήνα κινητοποιήσεων, οι αγρότες επαναξιολογούν τη στάση τους και αποφασίζουν τα επόμενα βήματα του αγώνα τους, μέσα από γενικές συνελεύσεις που ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης (20/01).

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται τα αποτελέσματα της συνάντησης των εκπροσώπων τους με τον Πρωθυπουργό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τονίζουν, ο αγώνας δεν τερματίζεται, ωστόσο οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να αλλάξουν μορφή. Ήδη, σε αρκετά μπλόκα έχει ξεκινήσει η αποχώρηση των τρακτέρ από τους δρόμους.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, μετά από γενική συνέλευση διάρκειας περίπου δύο ωρών, οι αγρότες αποφάσισαν την αποχώρησή τους από το μπλόκο και την απομάκρυνση των τρακτέρ το μεσημέρι της Παρασκευής.

«Πιστεύουμε ότι δεν έχουμε πλέον να κερδίσουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή με την παραμονή μας στα μπλόκα», δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορχομενού, Κυριάκος Κυριαζής.

Την ίδια απόφαση έλαβαν και οι αγρότες του μπλόκου στο Δερβένι, οι οποίοι, έπειτα από 48 ημέρες κινητοποιήσεων, επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις σε Μάλγαρα και Τρίκαλα

Αντίθετα, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα Μάλγαρα και στον Λόγγο Τρικάλων. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, Κωνσταντίνος Στέφης, «η ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης ήταν να παραμείνουμε στους δρόμους τουλάχιστον έως την Παρασκευή, με ανοιχτή τη διέλευση των οχημάτων».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Thesspost, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας αποφάσισαν τη διοργάνωση συλλαλητηρίου με τρακτέρ στη Λάρισα την προσεχή Παρασκευή. Μετά την κινητοποίηση, προγραμματίζεται η αποχώρησή τους από το μπλόκο και η ανασύνταξη των δυνάμεών τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε περίπου 15 ημέρες θα πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη, όπου αναμένεται να τεθεί και το ενδεχόμενο συλλαλητηρίου στην Αθήνα.

Στο μεταξύ, τεχνικά ζητήματα και προβλήματα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτεμαχίων κυριάρχησαν στη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αντιπροσωπεία αγροτών από τη Βόρεια Ελλάδα και την Εύβοια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κυβέρνηση έκανε τα βήματα που όφειλε. Είναι η στιγμή και οι ίδιοι οι αγρότες, έχοντας λάβει απαντήσεις και καταφέρει σημαντικά πράγματα, να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί», δήλωσε στην ΕΡΤ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Οι αγρότες εκτιμούν θετικά την κυβερνητική απόφαση να μην εφαρμοστούν για φέτος το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ σε ιδιοκτησίες κάτω των 20 στρεμμάτων, χαρακτηρίζοντάς τη ως κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περισσότερα από 80.000 ΑΦΜ παραμένουν μπλοκαρισμένα λόγω εκκρεμοτήτων στην τακτοποίηση ακινήτων.