Πύργος: Μαζική συμπλοκή νεαρών στο προαύλιο εκκλησίας

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου στον Πύργο, όταν περίπου 30 νεαροί συνεπλάκησαν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, οι εμπλεκόμενοι είχαν δώσει ραντεβού και μέσα σε λίγα λεπτά αντάλλαζαν γροθιές και κλωτσιές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας νεαρός τραυματίστηκε και έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος, προκαλώντας πανικό στους πιστούς που βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία και έσπευσαν να δουν τι είχε συμβεί.

Οι νεαροί εγκατέλειψαν άρον-άρον το σημείο για να διαφύγουν, ενώ παρά την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να σχετίζεται με επεισόδιο της προηγούμενης νύχτας, όταν ομάδα νεαρών είχε επιτεθεί σε συνομήλικό τους, υπόθεση για την οποία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τρεις εμπλεκόμενοι.