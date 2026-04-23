Άγιος Δημήτριος: Σε “τυφλό” σημείο η δολοφονία του 25χρονου – Οι μαρτυρίες για καβγά και τα σενάρια για το κίνητρο

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τη δολοφονία του 25χρονου γιου του εν ενεργεία Ταξίαρχου της ΕΛΑΣ, που εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης 22/4 στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Τις αστυνομικές αρχές ειδοποίησε αλλοδαπός άνδρας λίγο μετά τις 9 το βράδυ, που είδε τον νεαρό άνδρα να κείτεται αιμόφυρτος στο έδαφος. Ο 25χρονος ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο -πιθανότατα μαχαίρι- στην καρδιά.

Το 25χρονο θύμα

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Την προανάκριση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους έμπειρους αστυνομικούς να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που προηγήθηκαν της δολοφονίας του 25χρονου και να ταυτοποιήσουν τον δράστη ή τους δράστες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, προηγήθηκε καβγάς, ενώ ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε “τυφλό” σημείο, όπου δεν υπάρχουν κάμερες.

“Πριν έρθουν ασθενοφόρο και αστυνομία μέσα από το πάρκο ήταν σκοτεινά και δεν μπορούσα να διακρίνω ακούγονταν φωνές. Σαν να τσακώνονται. Το παιδί είχε πάει με το αυτοκίνητο του εκεί. Το είχε σταθμεύσει στην είσοδο του πάρκου. Χτυπημένος προχώρησε προς την έξοδο. Δεν τον μαχαίρωσαν δηλαδή εκεί που τον βρήκαν νεκρό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στα νότια προάστια και είναι αφύλακτο μέσα στο σκοτάδι” ανέφερε κάτοικος της περιοχής στο DEBATER.

Άλλος περίοικος είπε στο DEBATER πως “τον σκότωσαν λίγα μέτρα έξω από το σπίτι του. Νέο παιδί δεν είχε απασχολήσει ποτέ στη γειτονιά. Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Τον μαχαίρωσαν στην καρδιά. Ήρθε ασθενοφόρο, αστυνομία, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Εδώ μέσα γίνονται πολλά σε αυτό το πάρκο. Τι να πούμε τώρα, έπρεπε να υπάρχει φύλαξη. Το βράδυ εδώ φοβάσαι να περάσεις”.

Κι άλλος αυτόπτης μάρτυρας που γνωρίζει την οικογένεια του θύματος δήλωσε στο Action 24 ότι προηγήθηκε τσακωμός. “Έγινε τσακωμός μέσα, καρφώσανε το παιδί και επειδή ήταν μέσα στα αίματα, περπάτησε μερικά μέτρα και έπεσε και πέθανε. Τον χτύπησαν με μαχαίρι στην καρδιά”.

Προς το παρόν, η ΕΛΑΣ δεν έχει εξακριβώσει το κίνητρο της άγριας δολοφονίας. Μεταξύ άλλων εξετάζεται και το σενάριο του καβγά με οπαδικό κίνητρο, χωρίς όμως για την ώρα να έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.

Επίσης, εξετάζεται και το ενδεχόμενο της ληστείας αν και σύμφωνα με πληροφορίες πάνω στο θύμα βρέθηκαν τα χρήματα που είχε, ενώ ερευνάται και το αν δράστης και θύμα να είχαν προσωπικές ή οικονομικές διαφορές.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από μερικούς μήνες σε ένα ψητοπωλείο το οποίο βρίσκεται κοντά στο πάρκο είχε σημειωθεί ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν αν τα δύο περιστατικά έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους.