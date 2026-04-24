Άγιος Δημήτριος: Η ερωτική αντιζηλία που οδήγησε στην δολοφονία του 25χρονου – Οι συνομιλίες και το μαχαίρι που βρέθηκε στην ταράτσα

Προσωπικοί ήταν οι λόγοι που ο 20χρονος συλληφθέντας σκότωσε τον 25χρονο στον Άγιο Δημήτριο όπως αποκάλυψαν τα μεταξύ τους μηνύματα πριν το μοιραίο ραντεβού.

Ο 20χρονος μαζί με άλλα τρία άτομα συνελήφθησαν το απόγευμα της Πέμπτης (23/4) καθώς ο φερόμενος δράστης εμφανίστηκε με δική του πρωτοβουλία στην ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, κλιμάκιο της ασφάλειας μετέβη στο σπίτι του 20χρονου και εντόπισε το μαχαίρι με το οποίο έγινε το φονικό στην ταράτσα.

Όπως έχει μεταδώσει το DEBATER, ο 20χρονος είχε δώσει ραντεβού με τον 27χρονο για να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση καθώς φαίνεται να υπήρχε συνέχιση της επικοινωνίας και οχλήσεις προς την πρώην σύντροφό του, η οποία πλέον έχει συνάψει δεσμό με τον 20χρονο.

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, ο 27χρονος φαίνεται να ήταν ερωτευμένος με την πρώην κοπέλα του και να της έστελνε μηνύματα, ενώ επικοινωνούσε μαζί της παρακαλώντας να επανασυνδεθούν χωρίς όμως ανταπόκριση.

Όλα αυτά φαίνεται να έγιναν γνωστά στον 20χρονο (υπηρετεί τη θητεία του ως ναύτης και θα πάει στο ναυτοδικείο) ο οποίος κάλεσε το θύμα να συναντηθούν για να “καθαρίσουν” το ζήτημα.

Στη συνάντηση στο σημείο της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο κάποια στιγμή τα πνεύμα ξέφυγαν και ακολούθησε συμπλοκή. Ο 20χρονος φαίνεται να έβγαλε μαχαίρι και να έπληξε το θύμα στην καρδιά ενώ υπήρχαν τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι, με τον 27χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή στο σημείο.

Πώς έγινε το φονικό περιστατικό

Το μοιραίο ραντεβού κλείστηκε στο πάρκο Ασυρμάτου, όπου οι δύο νεαροί συμφώνησαν να συναντηθούν προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους.

Στο σημείο έφτασαν με διαφορετικά οχήματα, ο 27χρονος μόνος του και ο 20χρονος δράστης μαζί με έναν 18χρονο φίλο του. Η συνάντηση εξελίχθηκε σε έντονη λογομαχία και στη συνέχεια σε βίαιη συμπλοκή. Κατά τη διάρκειά της, ο 20χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να κάρφωσε τον 27χρονο στην καρδιά, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Συγκεκριμένα η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θανατηφόρο τραύμα προήλθε από νύσσον και τέμνον όργανο στον θώρακα, ενώ εντοπίστηκαν και τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι, που αποδίδονται στη συμπλοκή.

Το παρελθόν του 20χρονου και οι κινήσεις μετά το έγκλημα

Οι Αρχές ερευνούν διεξοδικά την υπόθεση, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν την συνέχεια των γεγονότων που μετέτρεψαν μια προσωπική αντιπαράθεση σε φονικό. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τόσο οι επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων το οποίο αφορά και άτομα που συνάντησε μετά το φονικό περιστατικό ο 20χρονος όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες κανονίστηκε το μοιραίο ραντεβού.

Ένας 18χρονος φίλος του 20χρονου τον συνάντησε κοντά στο σημείο και έφυγαν στη συνέχεια, συνάντησαν τις κοπέλες τους όπου πάνε και κάθονται σε ένα δωμάτιο και τα λένε. Η αστυνομία ωστόσο στο πλαίσιο της έρευνας άρχισε να βρίσκει τα ίχνη των δραστών. Ενημερώθηκε λοιπόν η οικογένεια του 20χρονου ότι καλό θα είναι να πάει να παραδοθεί για να μην έχει περισσότερα προβλήματα.

Έτσι εμφανίστηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση συνοδεία του δικηγόρου του ο 20χρονος και παραδίδεται στις αρχές. Ο εισαγγελέας ζήτησε και διέταξε την σύλληψη και του 18χρονου φίλου αλλά και των δύο κοριτσιών. Στις 11.00 αναμένεται να μεταχθεί στο Ναυτοδικείο ο 20χρονος καθώς είναι ναύτης.

Παράλληλα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο φερόμενος δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε εντοπιστεί σε τυχαίο έλεγχο να κατέχει μαχαίρι.