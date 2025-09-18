ΑΕΙ: Μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου οι μετεγγραφές πρωτοετών φοιτητών

Έως 22 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι μετεγγραφές των πρωτοετών φοιτητών των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, με την διαδικασία να επισπεύδεται για πρώτη φορά με στόχο την καλύτερη οργάνωση των σπουδών και τη στήριξη των οικογενειών.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε πως οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις των πρωτοετών φοιτητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών θα ξεκινήσουν εντός του Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι, για την υποβολή αιτήσεων στο σχετικό Πληροφοριακό Σύστημα είναι απαραίτητη η απόκτηση των ακαδημαϊκών κωδικών (όπως ακαδημαϊκή ταυτότητα και πρόσβαση στον “Εύδοξο”) έως και τις 22 Σεπτεμβρίου.

Η αλλαγή αυτή εφαρμόζεται μετά την ψήφιση νέας νομοθετικής ρύθμισης της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, με στόχο τον σαφή διαχωρισμό της τακτικής περιόδου των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Ιουνίου από τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, οι οποίες αφορούν εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. σοβαρά προβλήματα υγείας, οικογενειακές απώλειες).

Δήλωση της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη:

«Η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας των μετεγγραφών – για πρώτη φορά από φέτος – δεν αποτελεί απλώς μια αυτονόητη παρέμβαση. Είναι μια ουσιαστική κοινωνική πρωτοβουλία, που αποδεικνύει ότι η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα στους φοιτητές μας και τις οικογένειές τους. Είναι η έμπρακτη απάντηση στην αγωνία χιλιάδων νέων ανθρώπων, αλλά και η σαφής ένδειξη σεβασμού στις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε ότι, όσοι πληρούν τα κριτήρια, θα γνωρίζουν εγκαίρως τον τόπο σπουδών τους. Έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες ταλαιπωρίες και τα επιπλέον έξοδα, δίνονται ίσες ευκαιρίες για την παρακολούθηση των μαθημάτων από την πρώτη ημέρα και διευκολύνεται η οργάνωση της καθημερινότητάς τους.

Η πολιτική αυτή δεν είναι τυχαία – έχει ξεκάθαρο κοινωνικό αποτύπωμα: ενισχύει την κοινωνική συνοχή, ενδυναμώνει τους πιο αδύναμους και επιτρέπει στα Πανεπιστήμια να λειτουργούν με καλύτερο προγραμματισμό. Είναι όμως και μια επιλογή ευθύνης, μέριμνας και προοπτικής, που αποδεικνύει ότι η στήριξη των φοιτητών μας δεν αποτελεί θεωρητική εξαγγελία, αλλά σταθερή πολιτική δέσμευση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας.»

Δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας, Νίκου Παπαϊωάννου:

«Για πρώτη φορά φέτος, οι μετεγγραφές πρόκειται να ανακοινωθούν ενάμιση μήνα νωρίτερα, κάτι που αποδεικνύει στην πράξη πως η κυβέρνηση λειτουργεί με σχέδιο, ταχύτητα και ευαισθησία απέναντι στη φοιτητική κοινότητα. Στηρίζουμε τους νέους μας και τις οικογένειές τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φοιτητές προσαρμόζονται από την αρχή στο νέο τους περιβάλλον και οργανώνουν εγκαίρως το πρόγραμμα σπουδών τους. Την ίδια στιγμή, τα πανεπιστήμια αποκτούν πλήρη εικόνα του τελικού αριθμού των νεοεισαχθέντων και μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα τις ανάγκες τους σε υποδομές και φοιτητική μέριμνα.

Πρόκειται για μία πολιτική που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, θωρακίζει την ακαδημαϊκή λειτουργία και αποδεικνύει ότι η Πολιτεία δεν μένει στα λόγια, αλλά παρεμβαίνει αποφασιστικά για να στηρίξει τους φοιτητές, τις οικογένειες και τα ίδια τα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.»