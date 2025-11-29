Aegean και Sky Express δεν επηρεάζονται από τα προβλήματα στα Airbus – Αναλυτικά οι ανακοινώσεις τους

Χιλιάδες αεροσκάφη της Airbus καθηλώθηκαν παγκοσμίως, μετά την αποκάλυψη ότι η ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει κρίσιμους υπολογιστές ελέγχου πτήσης.

Το πρόβλημα έχει προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε πολλές χώρες, με την Airbus να προχωρά σε άμεσες διορθωτικές ενέργειες.

Aegean: Το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας συνεχίζεται κανονικά

Κανονικά συνεχίζεται το πτητικό πρόγραμμα της AEGEAN χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η εταιρεία σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του εθνικού αερομεταφορέα.

Η εφαρμογή της οδηγίας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

«Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας» δηλώνει η AEGEAN.

Οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά

Οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά και κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus, δηλώνει σε σημερινή ανακοίνωση της η εταιρεία.

Σημειώνεται πως η Airbus ζήτησε από όλους τους πελάτες της που χρησιμοποιούν το λογισμικό που είναι ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία, «να σταματήσουν αμέσως τις πτήσεις».