Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες της Αττικής στις 4 Μαρτίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες της Αττικής στις 4 Μαρτίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής
DEBATER NEWSROOM

Στάση εργασίας για την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026, από την έναρξη της βάρδιας έως τις 11:00 π.μ., για όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ της Αττικής κήρυξε η ΑΔΕΔΥ.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή πάρθηκε με αφορμή την ανακοίνωση της απόφασης σε δεύτερο βαθμό για τα πρωτόδικα καταδικασμένα μέλη της Χρυσής Αυγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, την ίδια ημέρα στις 8:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο Εφετείο Αθήνας, εν αναμονή της ανακοίνωσης της δικαστικής απόφασης.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ