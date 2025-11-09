42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Η γιορτή του αθλητισμού με ανθρώπους όλων των ηλικιών – Όσα κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός (Εικόνες & Βίντεο)

Η Ελλάδα σήμερα γιορτάζει τον αθλητισμό, με χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας, από μικρά παιδιά έως ηλικιωμένους, να συμμετέχουν ή να παρακολουθούν τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Η πρωτεύουσα πλημμύρισε από δρομείς και θεατές, σε μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού και της συμμετοχής. Ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων ξεκίνησε στις 8:00 το πρωί από το κέντρο της Αθήνας, ενώ μία ώρα αργότερα, στις 9:00, δόθηκε η εκκίνηση της ιστορικής μαραθώνιας διαδρομής από τον Μαραθώνα.

Την ίδια ώρα, το Καλλιμάρμαρο Στάδιο έχει γεμίσει από κόσμο που υποδέχεται και συγχαίρει τους δρομείς καθώς φτάνουν στον τερματισμό, ολοκληρώνοντας με συγκίνηση την προσπάθειά τους.

Κάθε συμμετέχων, με τον προσωπικό του αριθμό, έτρεξε σήμερα «για την Ελλάδα», σε μια διοργάνωση που συμβολίζει τη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας και του αθλητικού ιδεώδους.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο και αποθεώθηκε

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος είναι ο νικητής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, καθώς κατάφερε να φτάσει πρώτος στο Καλλιμάρμαρο καλύπτοντας την απόσταση των 42.195 μέτρων σε 2:20.08.

O Παναγιώτης Καραϊσκος πάλεψε για άλλη μία χρόνια με τον Κώστα Σταμούλη, ο οποίος έκοψε δεύτερος το νήμα ο Κώστας Σταμούλης, με χρόνο 2:23.23. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Ούγγρος Λάζλο Ταρανάι με χρόνο 02:23:51, ενώ ο περσινός νικητής του Αυθεντικού Μαραθωνίου, Μπάμπης Πιτσώλης, βρέθηκε στην τέταρτη θέση με 02:24:02.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η δεύτερη νίκη για τον Παναγιώτη Καραΐσκο, μετά το 2023 που είχε τερματίσει και τότε στην πρώτη θέση με χρόνο 2 ώρες 22 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα.

Περισσότεροι από 73.000 δρομείς, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, έτρεξαν σήμερα (09.11) στους δρόμους της Αθήνας στα πλαίσια του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Η εκκίνηση του Μαραθωνίου έγινε στις 08.00, ενώ, στις 09.00 άρχισε η κούρσα των δέκα χιλιομέτρων.

Δρομέας γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όταν ένας δρομέας επέλεξε να συνδέσει τον τερματισμό του με μια ξεχωριστή πρόταση γάμου.

Μέσα στο κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης που επικρατούσε στο ιστορικό στάδιο, ο αθλητής γονάτισε μπροστά στη σύντροφό του, αμέσως μόλις εκείνη πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, και της πρόσφερε το δαχτυλίδι. Ο συμβολισμός του σημείου, καθώς το Καλλιμάρμαρο αποτελεί σύμβολο αγώνα, επιμονής και νίκης, προσέδωσε στη σκηνή ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος.

Η πρόταση, που κατέγραψαν οι κάμερες της ΕΡΤ, προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στους θεατές. Το ζευγάρι αντάλλαξε μια θερμή αγκαλιά, με το πλήθος στις κερκίδες να ξεσπά σε παρατεταμένο χειροκρότημα, μετατρέποντας τη στιγμή σε μια γιορτή αγάπης μέσα στο πνεύμα του Μαραθωνίου.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο: