Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας

Ζελένσκι: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν
ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον ευχαρίστησε για την «ετοιμότητά του να καταβάλει προσπάθειες για την ειρήνη».

«Η επικοινωνία με ηγέτες είναι συνεχής, πρακτικά νυχθημερόν—βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή», έγραψε ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους στο Χ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τώρα είναι η στιγμή κατά την οποία υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία για την επίτευξη της ειρήνης».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ