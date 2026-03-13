WSJ: Το Πεντάγωνο στέλνει 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή

Στο γεγονός ότι το Πεντάγωνο στέλνει 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή αναφέρεται σε δημοσίευμα της η Wall Street Journal.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα επικαλείται τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που τονίζουν ότι ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ενέκρινε το αίτημα της Κεντρικής Διοίκησης (CENTOCOM) για την αποστολή αμφίβιας ομάδας μάχης, συνοδευόμενης από μονάδα πεζοναυτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα, το Πεντάγωνο μετακινεί το USS Tripoli (LHA-7) από τον Ειρηνικό (Ιαπωνία) προς τη Μέση Ανατολή. Το Tripoli είναι ένα αμφίβιο πλοίο επίθεσης κλάσης America, το οποίο λειτουργεί ουσιαστικά ως «ελαφρύ αεροπλανοφόρο». Διαθέτει μεγάλο κατάστρωμα για F-35B και ελικόπτερα, ενισχύοντας την αεροπορική ισχύ στην περιοχή.

Μαζί με το πλοίο καταφθάνει μια Μονάδα Εκστρατείας Πεζοναυτών (MEU), περίπου 5.000 άτομα, που θα ειδικευτούν στην ασφάλεια των τάνκερ.

Η WSJ αναφέρει ότι η CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) ζήτησε επιπλέον αντιτορπιλικά με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος «ένοπλης συνοδείας» για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η WSJ τονίζει ότι η ναυσιπλοΐα έχει «παραλύσει» μετά από επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης σε τρία πλοία μεταφοράς φορτίου την Τετάρτη. Η τιμή του πετρελαίου παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια, και η πίεση προς το Πεντάγωνο να ανοίξει το πέρασμα είναι τεράστια, καθώς το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου περνά από εκεί.