WSJ: Το Πεντάγωνο στέλνει 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή
Τι αναφέρει το δημοσίευμα
Στο γεγονός ότι το Πεντάγωνο στέλνει 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή αναφέρεται σε δημοσίευμα της η Wall Street Journal.
Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα επικαλείται τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που τονίζουν ότι ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ενέκρινε το αίτημα της Κεντρικής Διοίκησης (CENTOCOM) για την αποστολή αμφίβιας ομάδας μάχης, συνοδευόμενης από μονάδα πεζοναυτών.
Σύμφωνα με τους αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα, το Πεντάγωνο μετακινεί το USS Tripoli (LHA-7) από τον Ειρηνικό (Ιαπωνία) προς τη Μέση Ανατολή. Το Tripoli είναι ένα αμφίβιο πλοίο επίθεσης κλάσης America, το οποίο λειτουργεί ουσιαστικά ως «ελαφρύ αεροπλανοφόρο». Διαθέτει μεγάλο κατάστρωμα για F-35B και ελικόπτερα, ενισχύοντας την αεροπορική ισχύ στην περιοχή.
Μαζί με το πλοίο καταφθάνει μια Μονάδα Εκστρατείας Πεζοναυτών (MEU), περίπου 5.000 άτομα, που θα ειδικευτούν στην ασφάλεια των τάνκερ.
Η WSJ αναφέρει ότι η CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) ζήτησε επιπλέον αντιτορπιλικά με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος «ένοπλης συνοδείας» για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.
Η WSJ τονίζει ότι η ναυσιπλοΐα έχει «παραλύσει» μετά από επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης σε τρία πλοία μεταφοράς φορτίου την Τετάρτη. Η τιμή του πετρελαίου παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια, και η πίεση προς το Πεντάγωνο να ανοίξει το πέρασμα είναι τεράστια, καθώς το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου περνά από εκεί.
