Welt: 5 drones κατευθύνονταν σε βάση του ΝΑΤΟ στην Πολωνία που προμηθεύει την Ουκρανία – “Σκόπιμη” η παραβίαση του εναέριου χώρου

Νεότερες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την επίθεση της Ρωσίας με drones στην Πολωνία τα ξημερώματα της Τετάρτης 10/9, που προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία και έκανε τη Βαρσοβία να ζητήσει την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

Όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Welt, αργά το απόγευμα της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε εσωτερική ενημέρωση ασφαλείας του ΝΑΤΟ, κατά την οποία αναφέρθηκαν νέα, άγνωστα στοιχεία για το σοβαρό περιστατικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται προκαταρκτικές πολωνικές έρευνες, πέντε drones πετούσαν σε άμεση πορεία προς μια βάση του ΝΑΤΟ.

Τρία από αυτά καταρρίφθηκαν τελικά από ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη F35. Δύο άλλα συνετρίβησαν με άλλο τρόπο, οι ακριβείς συνθήκες του οποίου δεν είναι ακόμη σαφείς. Το πλέον σημαντικό στοιχείο είναι ότι μέσω της βάσης, το ΝΑΤΟ προμηθεύει στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία.

«Με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, θεωρούμε ότι τα drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ κατά πάσα πιθανότητα σκόπιμα», δήλωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός του ΝΑΤΟ στην εφημερίδα WELT.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έως περίπου τις 6.30 το πρωί, συνολικά 22 με 25 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Και μόνο ο μεγάλος αριθμός τους καθιστά εξαιρετικά απίθανο να πρόκειται για λάθος, σχολιάζει η Welt.

Σημειώνεται ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν διέψευσε ευθέως την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, αρνήθηκε όμως κάθε πρόθεση ή επιθετική ενέργεια κατά κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Πολωνίας επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του Καταστατικού του ΝΑΤΟ και κάλεσε τους συμμάχους της σε διαβουλεύσεις. Μέσα από σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών και έκτακτων συνεδριάσεων, η Βαρσοβία επιδίωξε να εξασφαλίσει στήριξη και ενίσχυση της ασφάλειάς της.