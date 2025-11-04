Βρυξέλλες: Παρέλυσε το αεροδρόμιο μετά τον εντοπισμό drone στον εναέριο χώρο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 4/11 στις Αρχές του Βελγίου καθώς στον εναέριο χώρο των Βρυξελλών εντοπίστηκε drone.

Σύμφωνα με την Le Soir το drone πετούσε πάνω από τον χώρο του αεροδρομίου, εξηγεί ο εκπρόσωπος του Skeyes, Kurt Verwilligen. «Για προληπτικούς λόγους, όλη η εναέρια κυκλοφορία ανεστάλη προσωρινά».

Αρκετές πτήσεις με προορισμό το Ζάβεντεμ έπρεπε να εκτραπούν, κυρίως προς το αεροδρόμιο της Λιέγης, σύμφωνα με την Het Laatste Nieuws . Η Nieuwsblad αναφέρει ότι η τελευταία πτήση αναχώρησε από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών στις 7:37 μ.μ. και προσγειώθηκε στις 7:46 μ.μ.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών επιβεβαιώνει το κλείσιμο του αεροδρομίου, αλλά δεν επιθυμεί να παράσχει περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν. «Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε έρευνα», δήλωσε το αεροδρόμιο.