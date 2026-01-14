Βρετανία: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Γουλβερχάμπτον – Συναγερμός για τοξικό περιστατικό

Το πρωί της Τετάρτης (14/01) εκδηλώθηκε σοβαρή πυρκαγιά σε εργοστάσιο το Γουλβερχάμπτον στη Βρετανία, όπου από το κτίριο υψώνονται πυκνά μαύρα σύννεφα καπνού και δημιουργούν αποπνικτικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με 21 οχήματα επιχειρούν στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά στο εργοστάσιο στη Βρετανία.

Τεράστια σύννεφα καπνού και εκρήξεις γύρω από το κτίριο δείχνουν βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, με την φωτιά να είναι ορατή από απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Ένας κάτοικος της περιοχής είπε ότι είδε τον καπνό από την κωμόπολη Σίφναλ, το οποίο βρίσκεται περίπου 13 μίλια μακριά από το Γουλβερχάμπτον.

Να παραμείνουν στα σπίτια τους συνέστησαν οι Αρχές στους κατοίκους, ενώ οι οδηγοί κλήθηκαν να αποφεύγουν την περιοχή όσο οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν ώστε να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο.

Το δημοτικό σχολείο St Luke’s, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, έστειλε όλους τους μαθητές στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία των West Midlands χαρακτήρισε τη φωτιά «σημαντική», επισημαίνοντας ότι «ενδέχεται να επηρεάσει την ορατότητα και την ποιότητα του αέρα».

Αστυνομικές πηγές προειδοποίησαν ότι οι διαταραχές στην περιοχή αναμένεται να συνεχιστούν για το υπόλοιπο της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας έως την Πέμπτη (15/01).

More than 40 firefighters are tackling a major factory blaze in Wolverhampton, described as a “toxic incident”.



Thick black smoke has spread for miles, nearby roads are closed and a primary school has sent pupils home as residents are urged to stay indoors. #Wolverhampton pic.twitter.com/oIOZoY0gTX
January 14, 2026

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι φλόγες ήταν ορατές λίγο μετά τις 07:20 το πρωί, με τη φωτιά να επεκτείνεται σε γειτονικά κτίρια.

Οι κάτοικοι είπαν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων στην οδό Sunbeam Street. Ένας κάτοικος της περιοχής κοντά στο σημείο, ο Ντέιβ Μπέντ, είπε ότι: «Η περιοχή έχει γεμίσει καπνό. Είναι δύσκολο να αναπνεύσεις».