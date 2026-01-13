Βρετανία: Η κυβέρνηση άνοιξε λογαριασμό στο TikTok με βίντεο απελάσεων μεταναστών

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας εγκαινίασε σήμερα έναν λογαριασμό στο TikTok για να προβάλει βίντεο με συλλήψεις και απελάσεις μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα, ανακοινώνοντας πως έχει προχωρήσει σε έναν αριθμό ρεκόρ συλλήψεων για αδήλωτη εργασία.

Αυτός ο επίσημος λογαριασμός, που ονομάζεται “Secure Borders UK”, μετρούσε περισσότερους από 1.400 εγγεγραμμένους χρήστες σήμερα λίγες ώρες αφότου εγκαινιάστηκε, με σύνθημα «Να αποκαταστήσουμε την τάξη και τον έλεγχο των συνόρων μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα πρώτο βίντεο, διάρκειας περίπου 20 δευτερολέπτων, δείχνει ανθρώπους, τα πρόσωπα των οποίων δεν διακρίνονται έπειτα από τεχνική επεξεργασία, να συλλαμβάνονται σε εφόδους της αστυνομίας και άλλοι να συνοδεύονται σε αεροπλάνα φορώντας χειροπέδες. Το βίντεο ολοκληρώνεται με το μήνυμα: «Είναι μόνο η αρχή».

Η κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ, που βρίσκεται αντιμέτωπη με την άνοδο του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ μετά την εκλογή της τον Ιούλιο του 2024, υποσχέθηκε να δώσει μάχη κατά της παράτυπης μετανάστευσης βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως συμμορίες διακινητών, χωρίς αποτελέσματα μέχρι στιγμής.

Το 2025, ο αριθμός των μεταναστών που έφθασαν στις βρετανικές ακτές με μικρά σκάφη ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος μετά την έναρξη καταγραφής των στοιχείων το 2018.

Ο Κρις Φίλιπ, υπεύθυνος θεμάτων εσωτερικής ασφαλείας για τους Συντηρητικούς, έκρινε πως αυτός ο νέος λογαριασμός στο TikTok είναι ένα «αξιοθρήνητο κόλπο», χαρακτηρίζοντας «γελοία» την ιδέα ότι θα μπορούσε να αποθαρρύνει τους διάπλους.

Την ίδια ώρα, η οργάνωση αρωγής στους πρόσφυγες Freedom From Torture, κατήγγειλε ένα «λαϊκιστικό και απάνθρωπο περιεχόμενο, που σχεδιάστηκε για να αποσπάσει την προσοχή και να διχάσει».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι έλεγχοι και οι συλλήψεις για αδήλωτη εργασία έχουν ανέλθει σε «έναν αριθμό ρεκόρ» υπό την κυβέρνηση των Εργατικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπου 17.400 έλεγχοι έγιναν το διάστημα μεταξύ Ιουλίου του 2024 και Δεκεμβρίου του 2025 σε επιχειρήσεις που κρίθηκαν «ύποπτες», όπως κουρεία, εστιατόρια takeaway ή στούντιο περιποίησης άκρων, ανέφερε το Home Office.

Οι αρχές προχώρησαν σε 12.300 συλλήψεις το ίδιο διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ προασπίστηκε την εντατικοποίηση αυτών των επιχειρήσεων, που στοχεύει «οι μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα που εργάζονται στην παραοικονομία να μην έχουν μέρος να κρυφτούν».