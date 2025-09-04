Βερολίνο: Τριάντα χρόνια έπαιζε τους ίδιους αριθμούς στο Λόττο – Τελικά έγινε εκατομμυριούχος

Τριάντα χρόνια επέμενε να παίζει τους ίδιους αριθμούς στο Λόττο και τελικά η επιμονή μιας γυναίκας από το Βερολίνο απέδωσε καρπούς, καθώς έγινε εκατομμυριούχος.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, η γυναίκα συμμετείχε στις κληρώσεις για σχεδόν τρεις δεκαετίες χρησιμοποιώντας πάντα τα ίδια νούμερα, και το περασμένο Σαββατοκύριακο κέρδισε περίπου 4,4 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί φέτος στο Βερολίνο.

Από το 1996 χρησιμοποιούσε σταθερά τους αριθμούς 5, 11, 13, 39, 42 και 48 μέσω συνδρομής, ενώ αυτή τη φορά προσέθεσε και τον αριθμό 6.

Εντυπωσιακό είναι ότι ο αριθμός 13, που ποτέ δεν έλειπε από τις επιλογές της, είναι ο λιγότερο κληρωμένος αριθμός από το 1955 (μόλις 544 φορές), ενώ το 6, ο πιο συχνά κληρωμένος αριθμός (665 φορές), δεν είχε ποτέ μπει στις επιλογές της για σχεδόν 30 χρόνια, μέχρι αυτή τη φορά.