Βενετία: Τουρίστρια έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών – Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να έρθει η αστυνομία (βίντεο)

Τον νόμο στα χέρια της αποφάσισε να πάρει μια Αμερικανίδα τουρίστρια, η οποία έπεσε θύμα κλοπής στην Βενετία από μια 14χρονη κοπέλα.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα εντόπισε μια ανήλικη να προσπαθεί να της κλέψει την τσάντα και αντέδρασε άμεσα, αρπάζοντάς την από την κοτσίδα για να μην της ξεφύγει. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη, στην περιοχή Santa Maria del Giglio.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, η Αμερικανίδα φαίνεται να τραβάει την 14χρονη έξω από το πλήθος, λέγοντάς της: «Μου έκλεψες το πορτοφόλι με το διαβατήριό μου μέσα. Δεν θα ξεφύγεις. Δεν θα σταματήσω, μικρή. Δεν θα ξεφύγεις». Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η γυναίκα είδε το κορίτσι να βάζει στην τσάντα του το πορτοφόλι της, το οποίο περιείχε χρήματα και το διαβατήριό της, και ενστικτωδώς αντέδρασε.

Καθώς η ανήλικη αντιστεκόταν και φώναζε, η Αμερικανίδα την κρατούσε σφιχτά, ενώ όταν εμφανίστηκε μια δεύτερη κοπέλα που φέρεται να ήταν συνεργός και απείλησε να καλέσει την αστυνομία, η τουρίστρια απάντησε: «Ας καλέσουμε την αστυνομία και ίσως πάρω πίσω το διαβατήριό μου».

Περαστικοί κάλεσαν τελικά την αστυνομία, όμως πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, η 14χρονη προσπάθησε να ξεφύγει χρησιμοποιώντας το κινητό της ως όπλο, χτυπώντας την τουρίστρια στο κεφάλι. Ένα από τα χτυπήματα προκάλεσε αιμορραγία στον κρόταφο της γυναίκας, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ιατρική βοήθεια από διασώστες.

Οι δύο ανήλικες, παρά την αντίσταση που προέβαλαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο τοπικό τμήμα, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κλοπή προτού αφεθούν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους. Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές, επέστρεψαν στους δρόμους μόλις δύο ημέρες αργότερα.

Το βίντεο με την αντίδραση της τουρίστριας έγινε γρήγορα viral στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να τη χειροκροτούν για την αποφασιστικότητά της. «Πολύ καλή δουλειά, κυρία. Κρατήστε σφιχτά την αλογοουρά μέχρι να έρθει η αστυνομία. Και αναγκάστε τους να αδειάσουν τις τσάντες και τα παντελόνια τους», έγραψε χαρακτηριστικά ένας σχολιαστής.

Οι αρχές στη Βενετία κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς συμμορίες στρατολογούν ολοένα και περισσότερα παιδιά ώστε να τα χρησιμοποιούν ως πορτοφολάδες, εκμεταλλευόμενοι τα νομικά κενά. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι τουρίστες – θύματα κλοπών – δεν επιστρέφουν για να καταθέσουν στα δικαστήρια, οδηγεί σε ελάχιστες καταδίκες. «Υπάρχουν πλέον περισσότερες γυναίκες πορτοφολάδες, που έρχονται στην πόλη προσελκύοντας από μια φούσκα νομικής ατιμωρησίας…», δήλωσε ο υποδιευθυντής της τοπικής αστυνομίας Gianni Franzoi, εξηγώντας ότι συχνά οι υποθέσεις καταρρέουν λόγω έλλειψης παρουσίας των παθόντων στη δίκη.

Ο δήμαρχος της Βενετίας, Luigi Brugnaro, ζητά αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, ώστε οι αρχές να έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες δίωξης: «Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την κανονικοποίηση εγκλημάτων που βλάπτουν καθημερινά τη ζωή των ανθρώπων και την εικόνα της πόλης».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της οργάνωσης Cittadini Non Distratti, Μόνικα Πόλι, καταγγέλλει ότι ολοένα και περισσότερα παιδιά κάτω των 13 ετών, συχνά κορίτσια, εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές. Όπως τονίζει, ο στόχος τους είναι να προστατεύσουν τις πιο ευάλωτες ομάδες, κυρίως ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, που αποτελούν τα συνηθέστερα θύματα.