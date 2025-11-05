Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Θέλω να φύγω από τη Νέα Υόρκη, δεν θέλω να ζω σε κομμουνιστικό καθεστώς

Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Τραμπ: Θέλω να φύγω από τη Νέα Υόρκη, δεν θέλω να ζω σε κομμουνιστικό καθεστώς
POLITICO / POOL
DEBATER NEWSROOM

Το δικό του μήνυμα για την εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ακροατήριο του American Business Forum στο Μαϊάμι τόνισε ότι «αν θέλετε να δείτε τι θέλουν να κάνουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου στην Αμερική, απλά κοιτάξτε τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στη Νέα Υόρκη, όπου το κόμμα τους έβαλε έναν κομμουνιστή ως δήμαρχο της μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

Οι Δημοκρατικοί είναι τόσο ακραίοι που το Μαϊάμι θα γίνει σύντομα καταφύγιο για όσους διαφεύγουν από τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη».

«Ζω στη Νέα Υόρκη αλλά προσπαθώ να φύγω, δεν θέλω να ζω σε κομμουνιστικό καθεστώς. Θυμάστε που είπα ότι ποτέ δεν θα εκλεγεί σοσιαλιστής σε καμία θέση στη χώρα μας; Συνήθιζα να λέω ότι… παραλείψαμε τους σοσιαλιστές και βάλαμε τους κομμουνιστές στη θέση τους» είπε στη συνέχεια της ομιλίας του.

