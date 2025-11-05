Τραμπ: Θέλω να φύγω από τη Νέα Υόρκη, δεν θέλω να ζω σε κομμουνιστικό καθεστώς

Το δικό του μήνυμα για την εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ακροατήριο του American Business Forum στο Μαϊάμι τόνισε ότι «αν θέλετε να δείτε τι θέλουν να κάνουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου στην Αμερική, απλά κοιτάξτε τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στη Νέα Υόρκη, όπου το κόμμα τους έβαλε έναν κομμουνιστή ως δήμαρχο της μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Trump:



Miami will be the refuge for those fleeing communism in New York City. They flee.



"I live New York City, but I’m trying to leave. I don’t want to live in a communist regime." pic.twitter.com/nABzzpW9eI— Clash Report (@clashreport) November 5, 2025

Οι Δημοκρατικοί είναι τόσο ακραίοι που το Μαϊάμι θα γίνει σύντομα καταφύγιο για όσους διαφεύγουν από τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη».

«Ζω στη Νέα Υόρκη αλλά προσπαθώ να φύγω, δεν θέλω να ζω σε κομμουνιστικό καθεστώς. Θυμάστε που είπα ότι ποτέ δεν θα εκλεγεί σοσιαλιστής σε καμία θέση στη χώρα μας; Συνήθιζα να λέω ότι… παραλείψαμε τους σοσιαλιστές και βάλαμε τους κομμουνιστές στη θέση τους» είπε στη συνέχεια της ομιλίας του.