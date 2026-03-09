Τραμπ προς Αυστραλία: “Δώστε άσυλο στην γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν, αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνουν οι ΗΠΑ”

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε μέσω ανάρτησης του το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3) την Αυστραλία να δώσει άσυλο στην εθνική γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητάει από την Αυστραλία να δώσει άσυλο στις Ιρανές ποδοσφαιρίστριες και τονίζει σε ανάρτησή του πως αν δεν το κάνει θα το κάνουν οι ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Αυστραλία κάνει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος επιτρέποντας στην εθνική γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν να αναγκαστεί να επιστρέψει στο Ιράν, όπου πιθανότατα θα σκοτωθούν.

Μην το κάνετε αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ – δώστε τους άσυλο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τις δεχθούν αν δεν το κάνετε εσείς», αναφέρει στην ανάρτησή του ο αμερικανός πρόεδρος.

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν παίκτριες να κάνουν το διεθνές σήμα «SOS» από το λεωφορείο που τις μετέφερε μετά από αγώνα του Ασιατικού Κυπέλλου στην Αυστραλία. Η κίνηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την έντονη αντίδραση που προκάλεσε στο ιρανικό καθεστώς η απόφαση της ομάδας να μην τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο της χώρας πριν από αγώνα.

Ήδη υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για την τύχη των γυναικών που αναμένεται σε λίγες ημέρες να γυρίσουν στο Ιράν.