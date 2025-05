Το ενδέκατο εγγόνι του Ντόναλντ Τραμπ γέννησε η κόρη του, Τίφανι, η οποία είναι παντρεμένη με τον λιβανέζικης καταγωγής επιχειρηματία Μάικλ Μπούλος.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η Τίφανι έγραψε για το γεγονός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Καλώς ήρθες στον κόσμο, γλυκό μας αγοράκι, Αλεξάντερ Τραμπ Μπούλος. Σ’ αγαπάμε με όλη μας την καρδιά! Σ’ ευχαριστούμε που ήρθες στη ζωή μας!».

Welcome to the world our sweet baby boy, Alexander Trump Boulos. We love you beyond words! Thank you for coming into our lives! 5.15.2025 🩵👶🏻🩵 pic.twitter.com/tYSgZDGivr