Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Αν δεν το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο, θα γίνει με τον δύσκολο»

Για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε στο θέμα της Γροιλανδίας με νέες απειλές.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε δημοσιογράφους τόνισε ότι αν δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία για την απόκτηση της Αρκτικής περιοχής «με τον εύκολο τρόπο», τότε θα πρέπει «να το κάνει με τον δύσκολο τρόπο».

«Θα ήθελα να κάνουμε μια συμφωνία με τον εύκολο τρόπο, αλλά αν δεν το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο, θα το κάνουμε με τον δύσκολο. Και παρεμπιπτόντως, είμαι κι εγώ οπαδός της Δανίας. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ καλοί μαζί μου. Είμαι μεγάλος οπαδός», είπε ο πρόεδρος. PRESIDENT TRUMP on the importance of Greenland:



"If we don't take Greenland, you're going to have Russia or China as your next door neighbor. That's not going to happen." pic.twitter.com/BRBEn5cDV9— Fox News (@FoxNews) January 9, 2026

Ερωτηθείς σχετικά με μια πρόσφατη αναφορά ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο καταβολής πληρωμών στους Γροιλανδούς για να τους πείσουν να ενταχθούν στις ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μιλάω ακόμα για χρήματα για τη Γροιλανδία».

«Αν δεν πάρουμε τη Γροιλανδία, θα έχετε τη Ρωσία ή την Κίνα ως γείτονές σας. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί» διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος.