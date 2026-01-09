Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Αν δεν το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο, θα γίνει με τον δύσκολο»
Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε στο θέμα της Γροιλανδίας με νέες απειλές.
Συγκεκριμένα, μιλώντας σε δημοσιογράφους τόνισε ότι αν δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία για την απόκτηση της Αρκτικής περιοχής «με τον εύκολο τρόπο», τότε θα πρέπει «να το κάνει με τον δύσκολο τρόπο».
«Θα ήθελα να κάνουμε μια συμφωνία με τον εύκολο τρόπο, αλλά αν δεν το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο, θα το κάνουμε με τον δύσκολο. Και παρεμπιπτόντως, είμαι κι εγώ οπαδός της Δανίας. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ καλοί μαζί μου. Είμαι μεγάλος οπαδός», είπε ο πρόεδρος.
Ερωτηθείς σχετικά με μια πρόσφατη αναφορά ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο καταβολής πληρωμών στους Γροιλανδούς για να τους πείσουν να ενταχθούν στις ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μιλάω ακόμα για χρήματα για τη Γροιλανδία».
«Αν δεν πάρουμε τη Γροιλανδία, θα έχετε τη Ρωσία ή την Κίνα ως γείτονές σας. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί» διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
