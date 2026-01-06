Τραμπ για Ματσάδο: “Πολύ καλή γυναίκα αλλά δεν την σέβονται στη Βενεζουέλα” – Η απαίτηση για “ελεύθερες εκλογές” και η προτίμηση των ΗΠΑ

Με τον Νικολάς Μαδούρο και την σύζυγο του εκτός πλάνου στη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει την επόμενη μέρα καθώς επικρατεί πολιτικός αναβρασμός στην χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η επιχείρηση αστραπή με την σύλληψη του Μαδούρο και την μεταφορά του στις ΗΠΑ για να δικαστεί για ναρκοτρομοκρατία μεταξύ άλλων αδικημάτων, έφερε στο προσκήνιο τις Ηνωμένες Πολιτείες ο βασικό παίκτη στον καθορισμό των εξελίξεων. Η Βενεζουέλα με τις ευλογίες της CIA και του Τραμπ γρήγορα κάλυψε το κενό στην κορυφή της εξουσίας στη χώρα, αναθέτοντας καθήκοντα προέδρου στην ως χθες αντιπρόεδρο και «δεξί χέρι» του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Πολύ προέβλεπαν τον ερχομό της Κορίνα Ματσάδο στην ηγεσία λόγω των δεσμών που είχε δημιουργήσει με την Ουάσινγκτον λόγω του πολιτικού διωγμού της από το καθεστώς Μαδούρο. Πριν ακόμη λάβει χώρα η αμερικανική επιχείρηση τα ξημερώματα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, ο Λευκός Οίκος είχε πάρει την απόφαση να μην στηρίξει τη Ματσάδο, γράφουν οι New York Times σε ρεπορτάζ για το παρασκήνιο αυτής της επιλογής.

«Είναι πολύ καλή γυναίκα, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο να είναι ηγέτης, δεν τη σέβονται», έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνιζε με αυτόν τον τρόπο ότι η Ματσάδο δεν έχει ισχυρά ερείσματα ούτε μεταξύ των πολιτικών, αλλά ούτε και μεταξύ της επιχειρηματικής τάξης που είχε διαμορφώσει μια κάποια σχέση ισορροπίας με τον Μαδούρο.

Για την ίδια τη Ματσάδο αποτέλεσε το τελευταίο χτύπημα σε μια πολύμηνη προσπάθεια να προσεταιριστεί τον Τραμπ και τον κύκλο των αξιωματούχων του καθώς έφτασε στο σημείο να του αφιερώσει το Νόμπελ Ειρήνης.

Τον περασμένο Ιανουάριο ο απεσταλμένος του Τραμπ Ρίτσαρντ Γκρένελ επισκέφτηκε το Καράκας και ζήτησε να τη συναντήσει, αλλά και να του παραδώσει μια λίστα με πολιτικούς κρατούμενους για απελευθέρωση. Παρά τις υποσχέσεις των ΗΠΑ για την ασφάλειά της, ούτε συναντήθηκε με τον Γκρένελ ούτε λίστα έδωσε, πιθανόν για να μην φανεί ότι ευνοεί κάποια πρόσωπα έναντι άλλων.

Οι ασαφείς σχεδιασμοί της για την επόμενη ημέρα επίσης ενόχλησαν την Ουάσινγκτον, όπως και οι ανακριβείς εκτιμήσεις ότι ο Μαδούρο και το καθεστώς του είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Αλλά με τη σειρά της η Ματσάδο ήταν ενοχλημένη για το ότι ο Γκρένελ δεν είχε αποκαλέσει ανοιχτά τον Μαδούρο παράνομο ηγέτη.

Ο Τραμπ, γράφουν ακόμη οι New York Times, πείστηκε τελικά από ανώτατους αξιωματούχους, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ότι αν οι ΗΠΑ στήριζαν ανοιχτά την αντιπολίτευση, η Βενεζουέλα θα αποσταθεροποιούταν ακόμη περισσότερο.

Το αίτημα για εκλογές που δεν θα εισακουστεί

ο Τραμπ προς το παρόν φαίνεται ότι προτιμά να συνεργασθεί με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες και άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης Μαδούρο απογοητεύοντας την αντιπολίτευση και αυξάνοντας την νευρικότητα που έχει καταλάβει την Βενεζουέλα.

«Σχεδιάζω να επιστρέψω στην Βενεζουέλα το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε η 58χρονη Ματσάδο που απέδρασε μεταμφιεσμένη τον Οκτώβριο από την Βενεζουέλα για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο αφιέρωσε στον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να αμβλύνει την δυσαρέσκειά του για το ότι δεν βραβεύθηκε εκείνος στην θέση της.

«Πιστεύουμε ότι αυτή η μετάβαση πρέπει να προχωρήσει», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Fox News. «Κερδίσαμε τις εκλογές (του 2024) με συντριπτική πλειοψηφία παρά την νοθεία. Σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές θα κερδίσουμε πάνω από το 90% των ψήφων».

Η Ματσάδο δήλωσε ότι δεν έχει μιλήσει στον Τραμπ από τις 10 Οκτωβρίου, όταν ανακοινώθηκε το Νόμπελ. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της Βενεζουέλας πριν από την διεξαγωγή εκλογών, ενώ δεν έχει εκφράσει υποστήριξη προς το πρόσωπο της Ματσάδο.

«Πρέπει να φτιάξουμε την χώρα. Δεν μπορούν να γίνουν εκλογές. Δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε καν να ψηφίσουν οι άνθρωποι», δήλωσε ο Τραμπ στο NBC.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα παραμένει στην εξουσία

Στην πρώτη της συνέντευξη από την αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας, η Ματσάδο δεν αποκάλυψε πού βρίσκεται, ούτε λεπτομέρειες για τα σχέδια επιστροφής της στην Βενεζουέλα όπου καταζητείται, ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα παραμένει στην εξουσία.

«Όπως γνωρίζετε, η Ντέλσι Ροντρίγκες είναι μία από τους βασικούς αρχιτέκτονες των βασανιστηρίων των διωγμών, της διαφθοράς και της διακίνησης ναρκωτικών», δήλωσε η Ματσάδο. «Είναι βασική σύμμαχος και σύνδεσμος της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν, σίγουρα δεν είναι ένα πρόσωπο που μπορούν να το εμπιστευθούν οι διεθνείς επενδυτές και δεν έχει την αποδοχή του λαού της Βενεζουέλας».