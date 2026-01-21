Τραμπ: Έχουμε πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία – Παγώνουν οι δασμοί της 1ης Φεβρουαρίου

Συνάντηση με τον γενικό γραμματεία του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη 21/1 στο Νταβός στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Λίγο αργότερα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social τόνισε μεταξύ άλλων πως «με βάση αυτή τη συμφωνία, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου».

«Με βάση μια πολύ παραγωγική συνάντηση που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Mark Rutte, διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την περιοχή της Αρκτικής. Αυτή η λύση, εάν υλοποιηθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.

Με βάση αυτή τη συμφωνία, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Πραγματοποιούνται περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με το The Golden Dome, καθώς αφορά τη Γροιλανδία. Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν διαθέσιμες καθώς προχωρούν οι συζητήσεις.

Ο Αντιπρόεδρος JD Vance, ο Υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, ο Ειδικός Απεσταλμένος Steve Witkoff και διάφοροι άλλοι, ανάλογα με τις ανάγκες, θα είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις — Θα αναφέρουν απευθείας σε εμένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.